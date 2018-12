Rabiot tensa la cuerda con el PSG

Tuvo una discusión el pasado miércoles antes del partido ante el Liverpool.

Adrien Rabiot sigue tensando la cuerda con el Paris Saint Germain. El centrocampista, que acaba contrato este próximo verano de 2019, sigue estirando su situación en el conjunto parisino. El pasado miércoles, horas antes del choque ante Liverpool que acabaría ganando el PSG, Rabiot tuvo una fuerte discusión con su entrenador, Thomas Tuchel, que generó que el técnico decidiera dejarle fuera de la convocatoria para el encuentro europeo. Finalmente, unos problemas físicos de Meunier permitieron que el francés entrara a última hora al banquillo y acabara disputando los últimos cinco minutos del duelo ante los reds.

La cosa no quedó ahí. Entró finalmente en los planes ante el Liverpool pero no le impidió a Tuchel dejarle fuera de la convocatoria para el encuentro de ayer domingo ante el Girondins de Burdeos. El jugador, molesto con la decisión de su técnico decidió tensar la cuerda hoy y no asistió al entrenamiento del club parisino en la matinal del lunes tal y como informaron en Paris United. Un claro acto de rebeldía por parte del mediocentro que puede ocasionar su ruptura definitiva con el Paris Saint Germain, Thomas Tuchel y el presidente de la entidad, Nasser Al-Khelaifi.

El jugador acaba contrato en 2019 y las conversaciones con los parisinos para su renovación están estancadas ya que el jugador pide un aumento considerable de sus emolumentos que el PSG no está dispuesto a asumir. Al parecer, tal y como relata el medio parisino, la cúpula del club francés está cansada del comportamiento del jugador habría descartado ya su renovación. De hecho, Antero Henrique, director deportivo de PSG, estaría dispuesto a vender al jugador en este próximo mercado invernal por un precio que rondaría los 15 millones de euros.

En esa escena entre el FC Barcelona, que lleva interesado en el centrocampista de 23 años desde hace varias temporadas. De puertas para dentro, en el seno del club culé, consideran al francés una apuesta de futuro que encaja en el estilo blaugrana. De hecho, Rabiot ve con buenos ojos la opción de salir con dirección a España y jugar para los catalanes. Puede que el destino y futuro del galo esté más cerca que nunca de concretarse.