Cristiano Ronaldo no viajó a Francia a la gala del Balón de Oro al saber que no ganaría el galardón

La gala del Balón de Oro 2018 contó con una gran ausencia: la de Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués de la Juventus, al ser consciente de que no ganaría el prestigioso galardón, decidió no acudir a ver como se iba a declarar a su ex compañero Luka Modric como mejor jugador del mundo.

La creme de la creme del mundo del fútbol acudió a la gala, pero tal y como hiciese en el acto de entrega de The Best, no viajó a París donde se entregaría esta vez el Balón de Oro. Incluso, tras el nombramiento de Modric como ganador del premio creado por la FIFA, algunas personas del entorno de Cristiano Ronaldo criticaron la elección del croata en vez de al delantero portugués.

Ya en 2012, en plena época en la que el Balón de Oro sólo lo ganaban Cristiano Ronaldo o Leo Messi, el luso se ausentó de la gala y no viajó en aquella fecha a Zúrich. El premio cayó en menos del futbolista argentino, y el portugués, en aquel entonces en el Real Madrid, no quiso ser testigo de como el delantero del Barcelona le ganaba aquella partida.