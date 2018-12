Luis Enrique: “Ojalá nos hubiera tocado Alemania para estar con las orejas tiesas”

Luis Enrique analizó el grupo que le tocó a España en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020

Luis Enrique atendió a los medios para dar sus impresiones tras el sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020, quedando España encuadrada en el grupo F junto a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta.

Valoración

“Es un grupo, como todos deben decir lo mismo, que es complicado porque sobre el papel uno puede pensar que es cabeza de serie y es favorito, pero hay que demostrarlo donde es difícil que es el campo”

Viajes

“Suecia, Noruega e Islas Feroe, contamos con que marzo no se jugará allí con lo cual es interesante. Los viajes son largos, pero así es la clasificación”

Convocatorias

“No he pensado en eso. 32 jugadores son muchos, seguirán viniendo más, no habrá amistosos, son todos competición, está bien hacer pruebas pero habrá que afinar y pensar en ir escogiendo a ese grupo y alguno más”.

San Mamés

“Ninguna presión, es una maravilla y es una de las características de esta Eurocopa, que en este caso una sea España nos encanta y ojalá lo podamos aprovechar”.

Rivales

“Suecia y Noruega son buenas selecciones, tienen un nivel alto y se hacen fuertes en su campo. También está la cuestión climática y los viajes, que serán muy largos. Se clasifican dos selecciones de cada grupo y el objetivo es lograr la plaza, pero no va a ser un paseo la clasificación”.

El sorteo

“Ojalá nos hubiera tocado Alemania para estar con las orejas tiesas, para ponernos en alerta y no confiarnos. Y no lo digo de farol, se lo comenté a Rubiales antes del sorteo y lo mantengo. No me hubiera importado nada que nos hubiera tocado Alemania en el grupo”.

Isco

“No hablo sobre Isco porque respeto el trabajo de mis compañeros. Sólo tengo que decir que todos los jugadores atraviesan mejores y peores momentos a lo largo de la temporada. Es mejor que jueguen en sus equipos, pero que eso tampoco es algo definitivo para que les convoque. Importante, sí, pero no decisivo”.

De Gea

“Tampoco me voy a pronunciar sobre él, y también, a modo general, diré que los jugadores que están en la élite deben manejar las críticas, las buenas y las malas. Es parte de estar arriba, y deben acostumbrarse a que a veces todo sea positiva y otras no tanto”.