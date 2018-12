Valladolid – Leganés: partido de la Liga Santander, en directo

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga que enfrentará a Valladolid y Leganés El Valladolid busca tres puntos en casa para seguir acercándose al objetivo El Leganés quiere una victoria que le permita mantenerse fuera de los puestos de descenso

Valladolid y Leganés se miden en la jornada 14 de la Liga en el Nuevo José Zorrila. Los pucelanos buscan recuperar una gran racha que han perdido en las últimas jornadas, mientras que los madrileños se quieren mantener fuera de los puestos de descenso una semana más.

Tras su gran momento entre los meses de septiembre y octubre, el Valladolid en las últimas cuatro jornadas ha visto frenada esta racha, con sólo dos puntos sumados de sendos empates en casa ante Espanyol y Eibar. Por ello, aunque la situación clasificatoria (decimotercero con 17 puntos) no es preocupante, el equipo blanquivioleta no quiere dejar escapar la oportunidad de jugar en casa donde no ha perdido en sus últimos cuatro partidos para sumar puntos valiosos que le acercarían a los teóricos 42 que se necesitan para salvarse.

Por otro lado, el Leganés lleva tres jornadas sin perder y deberá trasladar su solidez defensiva como local también como visitante para intentar controlar a un rival que en Pucela apenas concede (4 goles). Sergio González recupera a Kiko Olivas en defensa y volverá a poner a Enes Unal en el once tras el buen partido del turco en su segunda mitad en la derrota en el Sánchez-Pizjuán, mientras que Mauricio Pellegrino pierde a Recio por lesión, un hueco por el que pugnan Vesga y Gumbau.