Oficial: David Villa ficha por el Vissel Kobe de Iniesta

David Villa ya tiene nuevo equipo. El Guaje jugará en el Vissel Kobe, de la liga japonesa, donde volverá a coincidir con Iniesta, que ya fue compañero suyo en el Barcelona y en la selección española de la edad de oro. Además, allí estará a las órdenes del entrenador español Juanma Lillo.

Villa hizo oficial su fichaje por el Vissel Kobe a través de este vídeo colgado en su cuenta oficial de Twitter.

El máximo goleador de la historia de la selección española, con 59 goles, también ha vestido a lo largo de su carrera las camisetas del Sporting, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid y Melbourne City, y ya había hace dos días que no iba a continuar en las filas del New York City, pero no había desvelado su futuro.

El Guaje llegó a la franquicia de la MLS hace cuatro temporadas, ha sido el capitán desde el primer día y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la liga estadounidense. Disputó 124 partidos con el equipo neoyorquino y marcó 80 goles.