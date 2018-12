Dani Alves estalla contra el River-Boca en el Bernabéu: “Es la vergüenza más grande que he visto”

El que faltaba. Dani Alves también se ha animado a hablar del River-Boca en el Bernabéu. Y como siempre no se ha mordido la lengua y ha dejado otro titular más para su colección: “Jugar un River-Boca fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y que me tocará ver en el mundo del fútbol”. Ea, ahí queda eso.

La decisión de que la vuelta de la Copa Libertadores 2018 en el duelo River-Boca se juegue el próximo domingo 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu no ha gustado a ninguno de los dos clubes finalistas ni a muchos deportistas. Maradona o Chilavert ya mostraron su enfado por la celebración del partido fuera de Argentina.

Con ellos también ha hecho campaña Dani Alves. El jugador del PSG colgó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que alzaba la voz contra esta decisión, acompañado del siguiente texto: “La concha de s… madre. No me hagan cabrear, señores, que yo soy de buenas vibras así que hagan las cosas bien o nos vamos a poner serios ehhh!”, comenzaba el excéntrico lateral brasileño.

“Para mí jugar un River-Boca fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y que me tocará ver como jugador de fútbol, como sudamericano y como alguien que considera que este deporte se puede que vivir con sentimiento, con pasión y sobre todo con respeto. Todas esas personas que no tienen nada que ver con lo sucedido no tienen que pagar por unos maleducados. A lo mejor, solamente tenían esta posibilidad de ver un River-Boca en una final y no la van a poder ver porque lo han cambiado a Europa”, dijo Dan Alves.

Y concluyó: “Se supone que no tengo nada que ver, pero yo como jugador sudamericano y como un enamorado del fútbol y de la rivalidad sana, me he sentido en el derecho y la obligación de expresar mi opinión. Espero que esto no se juegue por el bien del fútbol y por el respeto de aquellos que no tiene nada que ver. No se educa a los maleducados quitándoles las cosas, se educan enseñándoles buenos modos y sobre todo que cuando se va a la cancha, se va a vivir el sentimiento, la pasión y el fanatismo”.