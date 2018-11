Piqué se mete en el negocio de los eSports con Konami y el Pro Evolution Soccer

Gerard Piqué va a contracorriente en el mundo de los eSports. Si el FIFA es el juego por excelencia que domina esta categoría de la realidad virtual, el central del Barcelona quiere cambiar esta tendencia impulsando su propia liga de eSports en la plataforma del Pro Evolution Soccer mediante la empresa eFootball. Pro League. Este proyecto medirá en un formato de liga a los culés, FC Schalke 04, AS Mónaco, Celtic FC, FC Nantes y Boavista entre los participantes.

Piqué está volcado con la idea hasta el punto de que fue la estrella del anuncio de presentación de la liga, que se inicia en el próximo mes de diciembre y que se prolongará hasta mayo. Además se utiliza un innovador modelo coop que enfrenta a dos jugadores contra dos en lugar de los tres habituales en los eSports del Pro Evolution Soccer.

WELCOME TO THE EVOLUTION OF FOOTBALL 🎮⚽️ pic.twitter.com/7fDh29WJHs

— eFootball.Pro (@eFootballPro) November 25, 2018