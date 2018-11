Athletic – Getafe: partido de la Liga Santander, en directo

Sigue en directo el partido de Liga correspondiente a la jornada 13 que enfrentará al Athletic y al Getafe El Athletic comenzará el partido en descenso y necesita la victoria Si el Getafe logra los tres puntos se acercará a los puestos europeos

El Athletic y el Getafe se miden en la jornada 13 de la Liga en San Mamés. Ambos equipos buscarán el triunfo, aunque sus objetivos son muy distintos. Los del Toto Berizzo necesitan su segunda victoria liguera para salir del descenso, al que le condenó el Leganés con su victoria ante el Deportivo Alavés (1-0), mientras que el Getafe tiene a cuatro puntos la zona de privilegio.

Si el Athletic no es capaz de ganar a los madrileños los nervios se apoderarán del equipo vasco. Probablemente, Berizzo sería cesado de su cargo y entrarían en una crisis de la que buscarían salir lo antes posible. Por ello, por Bilbao no se contempla otra cosa que no sea ganar un encuentro capital. Casi una final antes de Navidad.

Por otro lado, el Getafe está asentado en la zona tranquila de la clasificación, pero en una Liga tan sumamente igualada pueden aspirar a más. Si los del sur de Madrid ganan en San Mamés, podrán acercarse de forma notable a los puestos que otorgan el privilegio de jugar la Europa League.