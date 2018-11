Doce ofertas de última hora para el ‘Black Friday’ de la Liga

Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, no son pocos los jugadores que valorarán el salir de sus equipos ante la falta de confianza y continuidad. Hasta 12 jugadores cuya calidad es evidente no cuentan con los minutos que merecen, lo que les obligará en gran medida a buscar un giro a su futuro si quieren reencontrarse con sus mejores versiones antes de final de temporada. Auténticas gangas que presenta el mercado en la Liga que recordamos en vísperas del Black Friday.

Uno de ellos es Marcos Llorente. El jugador del Real Madrid no ha jugado nada más que dos encuentros esta temporada. Con Lopetegui en principio tendría minutos, pero sólo dispuso de 11, en la quinta jornada de Liga frente al Espanyol, mientras que con Solari sólo jugó el partido ante el Melilla. En total, 101 minutos que le obligan a buscar una salida para no ver como se estanca su progresión.

El jugador ya demostró en el Alavés su enorme calidad en el mediocampo. Durante su año de ‘fogueo’ en la élite se ganó volver a Valdebebas y formar parte de la primera plantilla blanca, aunque la competencia existe en el centro del campo del Real Madrid le ha cerrado las puertas. Si los blancos acceden a venderlo, podrían hacerlo por 20 o 30 millones. Tampoco puede descartarse una cesión a un club donde pueda tener verdadero peso.

El siguiente en la lista es Rafinha Alcántara. El jugador del Barcelona ha ido cogiendo peso en los últimos encuentros, aunque el retorno de Messi le devuelve de nuevo al banquillo. Tras su aventura en el Inter el pasado curso, se ganó volver a la entidad blaugrana, en la que ha disputado un total de 304 minutos, distribuidos en un total de siete partidos.

Sin embargo, su poca presencia en el terreno de juego no gusta sobre todo a su padre, Mazinho, que se ha pronunciado al respecto: “La situación de Rafinha es de locos, no descartamos que salga en enero”. El jugador está valorado en 28 millones de euros, aunque du salida debería ser por una cifra superior.

Otro jugador que tampoco cuenta para Ernesto Valverde es Denis Suárez. El jugador del conjunto barcelonista presenta una situación similar a la de Llorente en el Madrid. Sólo ha disputado el partido de Copa ante la Cultural Leonesa y, a sus 24 años, deberá buscar una salida si quiere tener protagonismo.

Situación parecida a la de Denis es la de Sergi Samper. Aunque con canterano blaugrana no se contaba desde el verano, una lesión le impidió marcharse. Ahora deberá buscar una salida al no entrar en los planes del conjunto culé.

Fuera de Barça y Madrid también hay gangas

En el Betis encontramos otros dos candidatos a salir en este mercado. El primero es Sergio León. El delantero llegó como uno de los principales fichajes del curso pasado y cumplió con las expectativas… hasta la aparición de Loren Morón. El rendimiento del canterano verdiblanco le restó protagonismo y en esta campaña no disfruta de los minutos que quisiera.

En total ha disputado ocho encuentros esta campaña, entre Liga, Copa y Europa League. Acumula un total de 461 minutos y ha marcado un gol. Pero no es la principal opción de Setién en el once, por lo que no se puede descartar que se marche en enero.

Otro de los fichajes que causó sensación el pasado curso en el Villamarín fue el de Ryan Boudebouz. Setién cuenta con él y prueba de ello son los siete partidos jugados en la competición doméstica. Su rendimiento está lejos de lo que se esperaba, por lo que podría recibir ofertas en este mercado que está cerca de abrirse para abandonar la disciplina verdiblanca.

En el Celta, uno de los jugadores a los que se le han cerrado las puertas ha sido a Nemanja Radoja. El serbio mostró un gran rendimiento el pasado curso, haciéndose con un hueco en el once. Este curso no corre la misma suerte. De hecho, con Mohamed no entró en una sola convocatoria y no ha renovado su contraro, que termina en junio. Dada su situación, es difícil que el Celta logre sacar por él algo más que una cesión en el mercado invernal, pues en verano se iría gratis.

En el Valencia encontramos a Jeison Murillo. Clave el pasado curso en la medular valencianista y habitual en el once para Marcelino cuando estuvo sano. Sin embargo, este curso sólo ha disputado tren encuentros, y uno de ellos fue el de Copa ante el Ebro. Tiene contrato hasta 2022, pero podría acelerar su salida del conjunto che.

Borja Lasso es uno de los jugadores de los que se podría desprender el Sevilla FC en este mes de enero. El jugador termina contrato en junio y no parece que la entidad de Nervión vaya a seguir siendo su destino. Podría marcharse cedido, rescindir o bien esperar a que finalice su vinculación con el club algo que parece difícil.

Otro de los que podría tomar un nuevo rumbo es Lekue. El central del Athletic ha pasado a un segundo plano dada la fractura del maleólo pereonal. No ha debutado aún y, aunque ya está listo, no sería de extrañar que, dada la situación deportiva por la que atraviesa el club no quieran arriesgar con un jugador que no saben cómo va a rendir de aquí al final del curso.

Por último, un caso llamativo es el de Sergi Guardiola. La pasada campaña fue una revelación en Segunda y uno de los héroes del Córdoba en la consecución de su milagrosa permanencia. El club le buscó un destino en primera y lo cedió al Getafe, donde no está contando apenas para Bordalás, por lo que podría buscar un nuevo destino en enero.