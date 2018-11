Rubiales: “Estamos agradecidos de que Pedro Sánchez se involucre con el fútbol”

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó no estar molesto porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciese público el deseo de España de presentar una candidatura junto a Portugal y Marruecos para albergar el Mundial de 2030, y recalcó que hay que agradecerle un paso destinado a “ayudar al fútbol español” y porque “se involucre”.

Según confirmaron fuentes del Palacio de la Moncloa, Sánchez le ofreció este lunes al Gobierno marroquí la presentación de este proyecto en su viaje a Rabat para una visita de trabajo. Horas después, el Gobierno portugués, a través de su ministro de Educación de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, advirtió no tener “conocimiento formal” de ninguna propuesta “oficial” en este sentido, y Luis Rubiales no quiso polemizar sobre el asunto.

“En estos casos está la parte del fútbol y la de la diplomacia. En este creo que el presidente del Gobierno ha dado algún paso y creo que lo ha hecho por ayudar al fútbol y tenemos que agradecérselo, pero no hay mucho más, es algo que está empezando”, señaló ante los medios en el Comité Olímpico Español (COE), donde acudió a la gala de reconocimiento a los olímpicos de los de Juegos de Moscú y Lake Placid de 1980.

El dirigente recordó que el pasado mes de septiembre acudió junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a una recepción en La Moncloa donde hablaron de “muchas cosas” con Pedro Sánchez. “Y una de las cuestiones que le planteé al presidente es la de hacer un gran evento en el futuro porque desde el Mundial de 1982, no ha habido en España un gran evento del fútbol mundial”, indicó.

“Al presidente del Gobierno le pareció una buena idea y, teniendo en cuenta las buenas relaciones que existen (entre RFEF y Gobierno), se ofreció a ayudarnos y a colaborar”, subrayó Rubiales, que dejó claro que “por supuesto” que tenía “conocimiento previo” de la idea de Pedro Sánchez, aunque aclaró que, sin embargo, no sabía que hubiese salido “públicamente”.

De todos modos, insistió en que el fútbol español le está “agradecido” al mandatario porque “se involucre” con proyectos de la RFEF. “Pero esto es un proceso largo y hay que esperar”, remarcó el exjugador, que aseveró que no está molesto por el anuncio público de Sánchez. “Al contrario, que tenga esa cercanía y trate de involucrarse siempre es positivo“, ahondó, dejando en el ámbito privado las conversaciones entre ambos.

Rubiales señaló que no ha tenido ningún contacto con las federaciones marroquí y portuguesa. “Esta es la parte del fútbol. No he hablado nunca públicamente sobre esta cuestión, pero sí existe el compromiso por mi parte de tratar de mejorar las infraestructuras de nuestro fútbol, que están en una situación deficiente respecto a la de otros países”, admitió.

“Y una de la fórmulas puede ser el encontrar un gran evento y que además haya la posibilidad de colaboración desde nuestro Gobierno o el Estado, pero si hay más información ya os (a los periodistas) la daremos”, sentenció.