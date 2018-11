Liga de Naciones: Horario y dónde ver los partidos de hoy, 19 de noviembre

El Alemania - Holanda será el único partido de la Liga A que se dispute hoy lunes. El resto de partidos serán: Andorra - Letonia, Georgia - Kazajistán, Dinamarca - Irlanda, República Checa - Eslovaquia, Bulgaría - Eslovenia, Chipre - Noruega, Liechtenstein -Armenia y Macedonia - Gibraltar.

La Liga de Naciones afronta su penúltimo día de fase de grupos y lo hace con nueve partidos. Con encuentros de todas las categorías, los focos se centrarán en el único partido de la Liga A, el Alemania – Holanda. Además, se disputan los siguientes: Andorra – Letonia, Georgia – Kazajistán, Dinamarca – Irlanda, República Checa – Eslovaquia, Bulgaría – Eslovenia, Chipre – Noruega, Liechtenstein -Armenia y Macedonia – Gibraltar.

Los dos primeros encuentros a jugarse corresponderán al grupo 1 de la Liga D. Con la tercera plaza en juego se disputa el Andorra – Letonia. A las 18:00 horas se miden en el Estadio Nacional andorrano.

Ambas selecciones tienen tres puntos y ocupan las dos últimas plazas del grupo. Tras el empate a cero en el enfrentamiento directo entre los dos conjuntos, sólo la victoria permitirá a los del principado dejar el farolillo rojo del grupo. Cualquier empate favorece a los letones, igual que la victoria.

El otro enfrentamiento del grupo, el Georgia – Kazajistán, no tiene nada en juego. A las 18:00 horas se miden en el Estadio Boris Paichadze de Tbilisi.

Los georgianos tienen 13 puntos y ya son equipo de la Liga C, tras confirmarse su ascenso hace dos jornadas. Por su parte, los kazajos están en segunda posición y no se moverán de ella pase lo que pase.

A las 20:45 horas se disputan el resto de partidos. Serán un encuentro de la Liga A y dos de cada una del resto de ligas, la B, C y D. En ellas, ascensos y descensos estarán en juego.

Holanda quiere resurgir

Los focos principales estarán en el Alemania – Holanda. Los neerlandeses se jugarán la única plaza que queda por decidirse para la Final Four de Portugal en el Veltins Arena de Gelsenkirchen. El partido se podrá seguir por televisión en Cuatro.

Los alemanes, contra todo pronóstico, han descendido a la Liga B. No se juega nada la Mannschaft, que atraviesa la mayor crisis de su historia. Por su parte, al rejuvenecido cuadro holandés le vale el empate para ser el cuarto equipo que se dispute el título.

A la misma hora se disputa el República Checa – Eslovaquia. Perteneciente al grupo 1 de la Liga B, en el que ambos se juegan el descenso de categoría. El partido se disputará en el Eden Arena de Praga.

Los checos están segundos, con tres puntos, los mismos que Eslovaquia. Sin embargo, les vale el empate para mantenerse en la segunda categoría, mientras que a los eslovenos sólo les vale la victoria para no caer a la C. El otro integrante del grupo, Ucrania, tiene confirmado su ascenso.

Por otro lado, en el grupo 4, se juega el Dinamarca – Irlanda, sin nada en juego. En el Parque Ceres, en Aarhus, ambas selecciones se despedirán de la segunda categoría de la Nations League.

Los daneses se encuentran con siete puntos, primeros de grupo tras Gales, que tiene seis. Sin embargo, la selección de Bale ya ha disputado sus cuatro encuentros. Los irlandeses tienen un punto y están ya descendidos.

En la Liga C, el grupo 3 está en juego. En el Bulgaria – Eslovenia, los búlgaros se juegan el ascenso de categoría. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Vasil Levski, en Sofía.

Los locales deben ganar y superar la diferencia de goles respecto a Noruega, que ostenta el liderato por el gol-average general. Em frente tendrán a la ya descendida Eslovenia, que cierra el grupo con un punto.

El otro encuentro será el Chipre – Noruega. En él se juegan el ascenso y el descenso. El encuentro se disputará a las 20:45 horas en el Estadio GSP de Nicosia.

Chipre se encuentra tercera de grupo. En la tercera categoría, el peor tercero desciende y los isleños están en estas, igualados con Montenegro. Necesitan por tanto puntuar para dar un paso más de cara a la permanencia, mientras que la derrota les dejaría en manos de los montenegrinos. Por su parte, Noruega se juega el ascenso y le vale con hacer el mismo resultado que Bulgaria.

Los dos últimos encuentros serán del grupo 4 de la Liga D, en la que el ascenso está en juego. El primero de ellos es el Macedonia – Gibraltar en el que los de los balcanes lo tienen todo de cara para ascender. En el Estadio Nacional Filip II de Skopje tendrá lugar el encuentro.

Los del Peñón, con seis puntos no tienen nada en juego. Por otro lado, los locales se juegan ascender a la Liga C. Lo harán de puntuar ante los gibraltareños o incluso perdiendo, mientras que Armenia no logre la victoria en su partido.

El Liechtenstein – Armenia cerrará el grupo. A las 20:45 horas los armenios se jugarán el ascenso a la C en el Rheinpark Stadion de Vaduz.

Liechtenstein sólo se juega ser tercero y lo hará si da la campanada ganando y Gibraltar pierde. Por su parte, los armenios necesitan ganar y que Macedonia caiga en casa contra Gibraltar.