Un ex jugador alemán culpa a Guardiola de la crisis de Alemania: “Nos ha engañado”

Hans-Peter Brigel culpó a Pep Guardiola y a su estilo de la mala racha de resultados de la selección alemana

El ex futbolista alemán Hans-Peter Briegel analizó la situación que la selección germana atraviesa en la actualidad, descendiendo a segunda división en la Liga de las Naciones, y encontrando un claro culpable: Pep Guardiola.

El entrenador del Manchester City y su famoso estilo son los culpables para el ex futbolista del Kaiserslautern. Los últimos fracasos de Alemania en el Mundial de Rusia disputado este verano y en la Liga de las Naciones han creado un debate en el país teutón, donde se buscan los detonantes de esta crisis.

“Es culpa de Guardiola. Nos ha engañado diciendo que para ganar esa suficiente con tener el 75% de la posesión, per no lo es”, aseguró Briegel en una entrevista a La Reppublica. Para este futbolista retirado, el estilo del ex entrenador del Barcelona no es la receta mágica para conseguir triunfos.

“En el fútbol, el resultado es mucho más importante que el control de juego. Tener el balón no es suficiente para ganar”, continuó explicando Brigel. “Francia ha dado una demostración de campeón del mundo”, añadió. “Puedes ganar incluso utilizando una forma más tradicional de jugar”, explicó.

“Lo más importante no es el buen juego, es tener equilibrio en el campo”. De esta forma continuaba Hans-Peter Briegel cuestionando el mítico estilo que Guardiola ha ido pregonando allá por donde iba. Aún así, el germano piensa que Alemania saldrá de esta: “Es una crisis transitoria. Le ha sucedido a muchas selecciones”.