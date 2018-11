Cavani habla del tridente del PSG: “No podemos seguir así”

Edinson Cavani habló en Radio Montecarlo en el programa de Christophe Dugarry Comentó de su relación con Mbappé y Neymar

Edinson Cavani habló en Radio Montecarlo en el programa de Christophe Dugarry. Allí comentó de su relación con Mbappé y Neymar: “Tenemos tres jugadores que son técnicamente importantes y es normal que todos queramos marcar. El rol del entrenador es conectar a sus jugadores, en ataque y también con la defensa. Thomas Tuchel ha hablado con nosotros, a veces lo hace, pero creo que no es fácil”.

“Sabes que no es fácil para el entrenador, pero creo que el trabajo de todos días poco a poco tendrá éxito. Todos lograremos entender qué es lo mejor, qué se puede hacer por el equipo y tener éxito juntos para ganar cosas importantes. Hay que poner las cualidades al servicio del equipo. Así podremos hacer grandes cosas. Tan pronto como entendamos, podremos hacer muchas, porque así no podemos seguir“, continuó.

También habló del pasado amistoso que enfrentó a Brasil y Uruguay, en el que hubo un pequeño rifirrafe entre el charrúa con Neymar. “Son cosas que pasan en el fútbol. Somos amigos, hermanos. Pero quieres ganar y defender a tu selección. No hice nada, no lo toqué, fui a verlo y le dije que no lo había tocado, solo eso”, explicó.

Para finalizar, dio su opinión sobre el Balón de Oro: “Varane puede estar entre los candidatos. Griezmann, Mbappé… Hay que mirar el rendimiento de todos, no sólo el nombre. Debemos observar los últimos años, lo que todos han hecho, los títulos ganados, las temporadas hechas… Para mí es un francés quien debe de ganar. Hay otros jugadores, pero debe ser un francés, han ganado cosas importantes. Debe ser uno de los tres. ¿Modric? tuvo una gran temporada, pero Varane ganó la Champions y el Mundial. Modric es finalista y ha tenido una gran temporada, pero Varane merece más”.