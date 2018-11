La selección española cierra un 2018 marcado por los fracasos en el Mundial y en la Liga de las Naciones Tres entrenadores se han hecho cargo de España este año: Lopetegui, Hierro y Luis Enrique

La selección española de fútbol cerró ante Bosnia un año para olvidar. Un año de Mundial en el que se volvía a aspirar a todo y no se consiguió nada, problemas internos con el nuevo presidente de la Federación y, para terminar un nuevo fracaso en una nueva competición, la Nations League. Hacemos un repaso detallado de cómo ha sido el 2018 para España, que sin duda, pudo ser mucho mejor.

Para empezar hay que remontarse a marzo. Bajo el mando de un invicto Lopetegui se conseguían dos resultados de nivel, que nos ponían en la terna de favoritos a tres meses de Rusia. Primero se empató en Alemania a uno en un gran encuentro y unos días después se goleaba en el Metropolitano a Argentina, por 6-1. Fue aquella victoria, que contó con una bestial exhibición de Isco, la que desató la euforia en la afición.

En los partidos de preparación para el Mundial pasaron de nuevo sin derrota, aunque costó sacarlos adelante. Contra Suiza se empató a uno, mientras que a Túnez se le ganó 1-0. Lo que seguía intacta era la ilusión. España era una de las selecciones favoritas y así se llegó a dos días antes del Mundial, cuando todo se rompió.

El Real Madrid llevaba sin entrenador cerca de un mes. Nadie quería hacerse cargo del banquillo, excepto él. Lopetegui aceptó ponerse a los mandos del conjunto blanco tras Rusia y Rubiales decidió que lo mejor era cesarle. A dos días de que arrancara el Mundial y, con la plantilla en contra, España se quedaba sin entrenador. Hierro se hacía cargo de forma interina.

Aquello iba a suponer la sentencia anticipada de España, que pese a ello pasó la fase de grupos aunque con muchas dudas. Dos empates y una victoria que nos dejaban en segunda plaza, pero por el lado ‘fácil’ del cuadro. Pero, a las primeras de cambio, se volvieron para casa.

El rival en el primer partido de las eliminatorias era Rusia. Los anfitriones salieron a la defensiva, ante el dominio total y absoluto del balón de la Selección. Un gol de Ramos adelantó a los nuestros, que no supieron sentenciar y acabaron pagándolo. El empate llevó el partido a la prórroga y de ahí a los penaltis, donde se perdió.

Llega Luis Enrique

Al mes siguiente del varapalo llegó Luis Enrique para tratar de devolver los éxitos a una España que se había quedado ya sin Iniesta, Silva y Piqué. Y cerca estuvo de hacerlo, pues tras los dos primeros partidos de la Nations League, La Roja lo tenía todo a favor para meterse en la Final Four. No fue finalmente así y, además, el ex del Barça ha firmado unos números que le dejan como el peor seleccionador en 27 años.

Dos victorias ante Inglaterra y Croacia daban prácticamente el pase a España. Además se goleaba a Gales en un amistoso. Sin embargo, dos derrotas consecutivas en la nueva competición de la UEFA, nos dejaban a expensas de un empate en el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia, que finalmente no se dio.

Una victoria por la mínima ante Bosnia cierra el annus horribilis de la selección española. Un partido insulso en el que no había nada en juego y en el que se notaba la decepción de no haber clasificado para la Final Four. El 2019 empezará con la fase de clasificación para la Euro 2020. Un año que será mejor.