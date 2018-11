Un jugador de Suecia desveló que el árbitro le había prometido dos penaltis para enmendar un error de la primera mitad

Ha saltado la polémica en la Liga de las Naciones después de que Marcus Berg, delantero de Suecia, desvelase que el colegiado del choque en el que se enfrentó a Turquía le prometió pitarle dos penaltis a favor a los nórdicos si comprobaba que se había equivocado en una acción en el primer tiempo.

Suecia vencía a Turquía por 0-1 el pasado sábado y condenaba a los otomanos al descenso a la tercera división de la Liga de las Naciones. Hasta ahí todo normal, hasta que el delantero sueco Marcus Berg realizó unas declaraciones que han sorprendido a todos.

“En el descanso fui a hablar con el árbitro para protestarle un penalti que me hicieron y no pitó. Nos sentamos en el vestuario y me hizo una promesa”, explicó el ariete. “Me dijo: ‘Voy a ver las imágenes, y si compruebo que he fallado, te concederé dos penaltis en la segunda mitad”, dijo Marcus Berg al diario Aftonbladet.

El marcador al descanso era 0-0, pero en el minuto 70, István Kovács, árbitro rumano del partido, señaló pena máxima a favor de Suecia. Granqvist hizo el tanto de los nórdicos, que terminaron llevándose la victoria por 0-1.

Es por eso que el combinado turco, según A Bola, se plantea impugnar el partido para que se lleve a cabo una investigación de lo que sucedió realmente en el Suecia – Turquía de la Liga de las Naciones.