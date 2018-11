Errejón se pasa de listo y las redes le pintan la cara al confundir la Liga Iberdrola con el fútbol base

El diputado podemita Íñigo Errejón presenció en directo el partido de La Liga Iberdrola entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad, que terminó con victoria local por 2-1. Tras el duelo publicó un tuit que ha revolucionado las redes sociales. En el mismo, el político, confundía la Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino, con el fútbol base.

Ese mensaje conllevó una serie de zascas continuas en las redes de futbolistas y dirigentes de clubes e incluso del presidente de la Liga, Javier Tebas. Una vez más, al estilo de su partido, publicó unas palabras bastante populistas pero en esta ocasión le salió el tiro por la culata y los seguidores del fútbol femenino, que cada vez son más, no tardaron en recriminárselas. Algunas incluso le acusan de “postureo”. El populismo le salió caro.

Disfrutando del fútbol base. No se vive como en el campo, más aún en Vallekas. Espectacular remontada de las chicas del Rayo! pic.twitter.com/o7ir994yaW

Es un partido de la @LigaIberdrola .. Apoyar al fútbol femenino no tendría que ser cosa de un tweet o una noticia aislada. Interesaos antes de ir. Apoyarlo antes de subiros al carro. Lo siento @ierrejon .. https://t.co/wcb15Y4hPe

Desgraciadamente demuestras que no tienes ni idea de fútbol femenino y has ido únicamente por y para tu postureo.

No es fútbol base, se trata de fútbol profesional y es la Primera División Femenina. https://t.co/smkQXAWWE4

— Marta Méndez Moreno ♥ (@Marta_029) November 18, 2018