Clasificación Liga de Naciones: resultados de los partidos de hoy, domingo 18 de noviembre

Inglaterra sella su pase a la Final Four, al igual que Suiza, que golea con remontada a Bélgica Todavía quedan algunos grupos de todas las divisiones por terminarse al completo

Finalizado los partidos del domingo en la Liga de las Naciones, el nuevo torneo de la UEFA ya tiene a dos de sus cuatro finalistas para la gran Final Four del próximo mes de junio en Portugal. El país luso consiguió el sábado el pase y este 18 de noviembre lo ha logrado Inglaterra.

El equipo británico ha ganado 2-1 a Croacia y con esa victoria, con un gol de Kane en el 85′ y remontada incluida, se ha clasificado para la Final Four, dejando también fuera a España. Por lo tanto, el grupo 4 de la Liga A de la Liga de las Naciones queda con Inglaterra con siete puntos, España con seis y Croacia con cuatro. Ya está finalizado.

Por su parte, en el grupo 1 están Francia con siete puntos, Holanda con seis y Alemania con uno. Este lunes habrá un Alemania – Holanda en el que la selección tulipán necesita un empate o victoria para terminar primera de grupo.

En el grupo 2, Suiza remontó este domingo a Bélgica y dio la sorpresa de la jornada al dar la vuelta al grupo. Los helvéticos han terminado primeros y se han clasificado a la Final Four. Han terminado con nueve puntos, los mismos que Bélgica, pero pasan por la diferencia de goles. En ese grupo 2 Islandia no puntúo. Por último, en el grupo 3 Portugal terminó primera de grupo con siete puntos, seguida de Italia con cinco y Polonia con tan solo uno.

Liga B

La segunda división de la Liga de las Naciones solo tiene un grupo ya finalizado, el 3. Bosnia Herzegovina lo terminó en el liderato, lo que le da el ascenso a la Liga A. El rival de España en el amistoso de este domingo sacó 10 puntos, por siete de Austria y ninguno de Irlanda del Norte.

En el resto de grupos faltan una jornada en todos de ellos. Hasta ahora, en el grupo 1 está Ucrania con nueve puntos (ya líder y ascendida a la Liga A) y República Checa y Eslovaquía con tres. En el grupo 2 Rusia tiene siete puntos mientras que Suecia tiene cuatro y Turquía, ya descendida a la Liga C, tiene tres. Por último, en el grupo 4 está todo decidido a falta de un partido: Dinamarca tiene siete puntos, Gales seis (ya no juega más por lo cual no puede llegar al liderato) e Irlanda uno.

Liga C

Solo un grupo terminado, el 2: Finlandia en primer lugar (12 puntos), Hungría segunda (10), Grecía tercera (10) y Estonia última y descendida (cuatro). En los otros tres grupos falta una jornada.

Grupo 1: Israel seis puntos, Escocia seis y Albania tres. El campeón se decidirá en el Escocia – Israel del martes.

Grupo 3: Noruega y Bulgaría lideran el grupo con 10 puntos y les siguen Chipre con cinco y Eslovenia dos. Noruegos, en Chipre, y búlgaros, ante Eslovenia, se jugarán el lunes el primer puesto de grupo.

Grupo 4: Serbia lidera este grupo con 11 puntos, seguida de Rumanía con nueve puntos y Montenegro con siete. Estos dos países se enfrentan entre sí, enfrentándose Serbia a una ya eliminada y descendida Lituania con cero puntos.

Liga D

Grupo 1, a falta de una jornada: Georgia tiene 13 puntos (ya ascendido a la Liga C), con Kazajistán con seis, Letonia con tres y Andorra también con tres.

Grupo 2, ya finalizado: Bielorrusia tiene 14 puntos, cuatro más que Luxemburgo. Por su parte, Moldavia terminó con nueve puntos y San Marino no puntúo.

Grupo 3, al que le falta una jornada. Su líder y equipo ascendido a la Liga C se decidirá en el duelo Kosovo – Azerbaiyán. Los locales son líderes con 11 puntos mientras los visitantes tienen nueve, por lo que solo necesitan la victoria. Islas Feroe con cuatro puntos y Malta con dos cierran este grupo.

Grupo 4, también a falta de un partido: Macedonia tiene 12 puntos, le sigue Armenia con nueve, Gibraltar ha logrado conseguir seis puntos y finalmente Liechtenstein tiene tres.