Luis Enrique: “Las críticas deben ser para todos, focalizarlas en De Gea es injusto”

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al amistoso que medirá a España ante Bosnia. El combinado nacional juega en Las Palmas, aunque su verdadero partido se celebrará unas horas antes en Wembley. La Selección necesita que Inglaterra y Croacia empaten para estar en la fase final de la Liga de las Naciones.

Amistoso

“El equipo está bien. Ayer pudimos entrenar y analizar el partido anterior. Queremos darle la vuelta. Es un partido amistoso, hasta marzo no volveremos a jugar, pero para mí es una prueba importante porque podré ver a jugadores que no han tenido muchos minutos”.

Críticas

“Esa es la vida profesional de los que nos dedicamos a trabajos en los que hay una exposición pública. El que no sepa convivir con eso está lejos de tener una carrera longeva. Hay que aceptarlo para mejorar”.

Derrota

“Me refería a un sistema de puntuación y a la Liga de las Naciones. Creo recordar que me preguntaron por la competición y la desaparición de partidos amistosos, algo que creo que es mejor. Intenté definir lo que significaba”.

De Gea

“Lo que es peculiar es todo lo que significa las críticas. Hay que aceptarlas, pero cuando van dirigidas a un jugador me parece curioso. Deben ser para todos los que participaron y para el entrenador. Cuando son focalizadas a una persona las considero muy injustas. A un portero no le marcan porque esté más o menos acertado, el balón ha llegado ahí porque ha superado todas las líneas. Luego sobre mis preferencias no voy a pronunciarme, mis actos hablarán más que mis palabras”.

Nivel de De Gea

“No me voy a poner a enjuiciar a un jugador de manera individual. Yo hago un trabajo general. Jamás haré un juicio público y siempre defenderé a mis jugadores. El principal responsable de que no funcione es el entrenador”.

Fallos de De Gea

“Podría ser un buen inicio para encontrar algunas conclusiones. España juega diferente al United. Aparecen otros aspectos. Eso es un punto para la prensa para poder valorar. Yo defiendo a mi equipo a muerte y lo hago convencido porque para eso los elijo yo”.

Sergio Ramos

“Ramos llegó con molestias que nos hicieron dudar que jugara ante Croacia. Decidió correr el riesgo y gracias a Dios no se lesionó. No tiene sentido jugar un amistoso”.

Cambios en defensa

“No busco nada, sólo un equipo. Su rendimiento indicará quién va a jugar más o menos. Es evidente que ha cambiado la Selección, por eso cada partido es muy importante para ver si se adaptan. Dudo mucho que acabe encontrando una línea de cuatro y me quede con esos, ya que el día que me falte uno o dos tendré un problema”.

Palabras de Lovren

“No he leído nada de esto. No lo hago cuando ganamos, menos cuando perdemos. Creo que son declaraciones que se desprestigian por sí solas”.

Silva

“No hablé con él cuando tomo la decisión de dejarlo. No hablo de hipótesis. Yo me centro en el día a día. El Silva jugador de fútbol es un jugador único y, aunque parece un tópico, nunca se ha oído una mala palabra de él fuera de los terrenos de juego. Me alegro de que se pueda despedir con su gente”.