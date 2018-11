Hazard descarta a Modric para el Balón de Oro y elige a Mbappé

Hazard asegura que Modric no estuvo bien entre agosto y octubre y que un francés ganará el Balón de Oro

Eden Hazard es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro. El centrocampista belga está rindiendo a un altísimo nivel tanto en el Chelsea como en la selección que comanda Roberto Martínez. Sin embargo es consciente de que sus posibilidades para suceder a Cristiano Ronaldo en el palmarés son bastante bajas y él mismo se autodescarta para lograr el galardón.

“Aunque haya tenido un buen año, tengo que mantener los pies en el suelo: yo no merezco el Balón de Oro”, reconoce el jugador belga en unas declaraciones realizadas para la televisión belga RTBF tras el partido ante Islandia en la Liga de Naciones, que terminó con victoria de los belgas por 2-0 y les permite tener casi sellado su pase a la Final Four.

Tras autodescartarse como candidato al Balón de Oro, Hazard se moja y apunta a un jugador francés como vencedor: “Ha habido jugadores que han estado mejor que yo. Diría que Modric, pero entre agosto y octubre no estuvo tan bien como el resto del año. Así que si tenemos esto en cuenta, elijo a Kylian Mbappé“. El futbolista del PSG es su elegido por delante del croata, nombrado recientemente The Best por la FIFA.

Hazard descarta a Antoine Griezmann, cuya temporada hasta el mes de enero fue bastante discreta. Pero en el Mundial estuvo a un alto nivel junto a Mbappé, lo que les convierte a los dos en grandes favoritos –con permiso de Modric– a obtener el galardón. Esta es la primera vez en los últimos años que más dudas está suscitando el premio.

Hasta ahora Cristiano y Messi se habían repartido el prestigioso galardón pero la temporada de ambos ha abierto el abanico y deja paso a otros grandes futbolistas como Luka Modric, Kylian Mbappé o Antoine Griezmann. Quedan apenas semanas para que se conozca al ganador. Será el lunes 3 de diciembre cuando France Football desvele el nombre del elegido.