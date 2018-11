Así prepara Jesé su vuelta a la Liga en enero

No consiguió salir del equipo francés en verano pero intentará regresar a España en el próximo mercado invernal Quiere volver a la Liga y recuperar su mejor nivel Ha contratado un nutricionista y un entrenador personal para ponerse en forma

Jesé Rodríguez trata de no olvidar lo que es ser futbolista. Suena duro, pero el canario puede estar ante el momento más importante de su todavía corta carrera como profesional. Desde el 17 de marzo no juega Jesé un partido oficial. Fue con el Stoke City, donde empezó bien y se fue diluyendo, también envuelto en varios problemas extradeportivos que ahora intenta dejar atrás. Volvió al PSG tras su cesión en Inglaterra, pero no pudo salir en verano y ahora vive la cara más amarga del fútbol.

Entrena con el conjunto francés, pero no cuenta para Tuchel. No fue inscrito en la Champions League y no ha jugado -ni parece que vaya a hacerlo- ni en Liga ni en Copa. Jesé se está dando cuenta de que tiene que volver a arrancar, y se está preparando para ello. Lleva meses trabajando con un preparador personal y cuidándose como nunca porque es consciente de que en los próximos meses puede jugarse su carrera como futbolista.

Su idea es salir del PSG en el mercado de invierno, que abre el 1 de enero. Y quiere estar a tope para ese momento, de ahí que esté entrenándose a tope en solitario. Jesé quiere ser ese jugador desequilibrante que era antes de romperse la rodilla en el Real Madrid. Era la gran promesa de La Fábrica y llego a rozar el estrellato, pero la lesión le frenó y a raíz de ese momento todo han sido contratiempos y malas decisiones.

Su talento, su calidad y sus condiciones físicas hacen que siga teniendo oportunidades, pero no serán infinitas. Parece que ha aprendido la lección y por su cabeza sólo pasa en estos momentos volver a los terrenos de juego, sentirse de nuevo futbolista. Y si es en la Liga Santander mejor, pues cree que volver a España sería una gran decisión y podría servirle de impulso. Falta le hace…