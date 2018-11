Tebas: “No tengo ningún papel que diga que no se juega en Miami”

Javier Tebas volvió a hablar del partido de Miami y dejó claro que si no se juega este año será el siguiente También afirmó que el PSG debería ser sancionado por incumplir el fair play financiero

Javier Tebas explicó que le parece “perfecto” la publicidad lanzada por el Miami Herald promocionando el posible partido allí entre el Girona y el Barcelona de enero, encuentro por el que LaLiga es “mucho más conocida en Estados Unidos” y no por los resultados de cada fin de semana, y apuntó su creencia en “un 90 por ciento” de que el Paris Saint-Germain será sancionado por el ‘fair-play’.

“Me parece perfecto que nuestros socios y nosotros hayamos hecho esa publicidad en el Miami Herald. Tenéis que ir a ver las ganas que tiene el aficionado al fútbol de Estados Unidos de que vayamos a jugar un partido. Hoy y en los últimos tres meses, LaLiga es mucho más conocida por el partido de Miami que por los resultados del fin de semana”, afirmó Javier Tebas este viernes tras el preestreno del primer capítulo de ‘Todo por el juego’, serie inspirada en el libro escrito por el propio Tebas y el periodista Pedro Torrens.

El mandatario insistió en que todavía no le han mandado “ningún papel por escrito” en el que le digan que “no” se disputará en Miami ese encuentro de LaLiga. “Ninguna institución me lo ha comunicado. Hasta que no me digan que no vamos a seguir y tenemos la posibilidad de ir. Como fecha límite nos hemos marcado la primera semana de diciembre”, añadió, convencido de ir hasta el final para que ese partido se termine jugando en Estados Unidos.

“El porcentaje para que se juegue el partido en Miami ahora es de 83,75 por ciento, le he quitado un poco porque vengo cansado del viaje…”, bromeó recién llegado de un vuelo desde Nueva York tras acudir a la convención ‘Soccerex’ en Estados Unidos.

“El PSG será sancionado al 90%”

“Lo que ha salido y sacado Football Leaks del PSG ya lo denunciamos nosotros hace 2 años. Revisando las cuentas uno se da cuenta de que se estaba rompiendo el ‘Fair Play’ y que los contratos con los patrocinadores están hinchados. Yo creo que el PSG será sancionado en un 90 por ciento”, señaló sobre la polémica sobre un ‘Fair Play’ financiero que no ha cumplido el club parisino.

Además, no quiso opinar sobre si David Aganzo está capacitado para presidir la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), porque no entiende de “presidir un sindicato de futbolistas”, aunque sí recalcó, probablemente aludiendo a Luis Rubiales, que “de presidir la Federación o una institución, sí”.

Tebas realizó estas declaraciones tras presentar y hablar sobre su nuevo proyecto, la serie de Movistar+ ‘Todo por el juego’, la cual “refleja una parte del fútbol profesional de hace diez años”, aunque reconoce que “se ha ido evolucionando y muchas de estas cuestiones están eliminadas del fútbol profesional”.

“Hemos visto la situación de los ultras, que la tenemos bastante eliminada, aunque a veces nos rebrota algún tema, pero es un asunto del fútbol de hace ocho y nueve años. Es un tema interesante porque hay que seguir controlando para que cosas que se cuentan ahí no vayan a ocurrir”, agregó.

En este sentido, lamentó que “quedan resquicios, menores, pero quedan”. “Pero lo que hay está bastante controlado. Las imágenes que hemos visto en el capítulo por desgracia se ven en competiciones europeas, esas agresiones…”, confesó Tebas sobre una de las lacras más peligrosas que han rodeado al fútbol en las últimas décadas.

“En el fútbol profesional no hay amaños”

El presidente de LaLiga dejó claro que “en el fútbol profesional no hay amaños, en el no profesional, sí”, mientras que en la serie son frecuentes, también, las relaciones de poder entre presidentes de clubes y la clase política, siempre para conseguir objetivos personales, así como la utilización de empresas de construcción como tapadera, aunque aclaró que “hoy no hay esa vinculación construcción-fútbol”.

“De forma novelada, la serie refleja lo que pasaba en algunos clubes de España, ese interés político-deportivo, recalificaciones, para sacar el fútbol adelante… Con intereses de tipo oculto. Si tiráis de hemeroteca lo veréis. Es novelado, pero también es una parte oscura que hemos enterrado en el fútbol español, pero es bueno recordarlo”, advirtió.

“Todo se puede arreglar y para eso trabajamos. Con la serie intentamos concienciar a los actores del fútbol que estas cosas no tienen que ocurrir, y que hemos eliminado muchas y hay que estar atento para que no vuelvan a ocurrir. Si te gusta el fútbol, tienes que denunciar aquello que está mal y que mejor que una serie para mostrar aquello que nos ocurrió y buscar soluciones”, concluyó.