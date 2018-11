Marc Roca: “¿El Madrid? Lo que tenga que venir vendrá”

Marc Roca (Villafranca del Panadés, 1996) es uno de los jugadores del momento en la Liga. El centrocampista del Espanyol se está ganando en el césped que se hable de él en los despachos de los equipos más importantes del fútbol español. Y especialmente suena en la zona noble del Bernabéu.

Como informamos en exclusiva en OKDIARIO, en la comida previa al Real Madrid – Espanyol los dirigentes del club blanco preguntaron al club perico por el jugador y todo hace indicar que próximamente podría haber oferta en firme. Su cláusula es de 40 millones, algo accesible para un club de tal envergadura. Así que blanco y en botella. Días después de la publicación de esta noticia, departimos con el futbolista sobre su futuro.

Pregunta.- Hace unos días contamos que el Real Madrid ha preguntado al Espanyol por usted…

Respuesta.- A día de hoy no me pasa por la cabeza porque estoy centrando en el Espanyol en el día a día. Lo que tenga que venir vendrá.

P.- ¿Le marea un poco que empiecen a llegar grandes ofertas por usted?

R.- Al final es un tema que a mi no me preocupa. Yo estoy muy a gusto en el Espanyol. Eso lo llevan mis agentes.

P.- Cuentan que rechazó al Barça cuando era juvenil…

R.- Eso dicen, pero yo nunca he rechazado al Barça porque nunca he tenido una oferta de ellos. Yo siempre he estado en el Espanyol muy a gusto.

P.- ¿En quién se fija Marc Roca?

R.- A mí me gusta mucho Xabi Alonso. Pienso que es un jugador increíble. Daba un equilibrio al equipo y una seguridad en cada pase y en cada acción, robaba..

P.- ¿Cómo se definiría?

R.- Yo soy un jugador de equipo que intento ayudar a mis compañeros. Trato de hacer un fútbol fácil.

P.- Esta temporada está explotando…

R.- Gracias a Dios me están saliendo muy bien las cosas. Estoy haciendo un gran año, al igual que todo el equipo. Aquí en la Selección también me están ayudando mucho y estoy muy contento.

P.- ¿En quién se fija?

R.- España está teniendo jugadores muy buenos en esa posición con hombre como Sergio Busquets, Rodrigo o como era Xabi Alonso. Es el trabajo de muchos años del fútbol español.

P.- La sub-21 viene fuerte. Contra Dinamarca se vio que el equipo está preparado para la Eurocopa.

R.- Pienso que sí. Estamos muy bien. Nos costó entrar en el partido, pero a partir de ahí creo que estuvimos muy bien y el resultado lo demuestra.

P.- El año que viene Europeo con doble premio: el título continental y el pasaporte a los Juegos Olímpicos.

R.- Tenemos mucha ilusión. Es cierto que todavía queda mucho, pero tenemos muchas ganas. Hay que ir paso a paso. Primero el amistoso ante Francia y luego otros partidos hasta que llegue el torneo.

P.- ¿Es un aliciente para ustedes que Luis Enrique cuente con gente joven?

R.- Es una motivación que gente que ha estado en la Sub-21 con nosotros llegue a la absoluta. Ojalá el día de mañana podamos ser nosotros, pero estamos muy contentos donde estamos. Pensamos que es un premio enorme y hay que disfrutarlo mucho.

P.- ¿Cómo está siendo esta nueva etapa con Luis de la Fuente?

R.- Está siendo muy positiva. Entrenamos todos los días muy fuerte y jugamos muy bien. Al final el resultado llega.

P.- ¿Cuál es el techo de este Espanyol?

R.- Nosotros no nos ponemos techo. Tenemos que intentar ir al máximo que podamos partido a partido. Tenemos una idea clara de jugar, en la que tenemos el balón y somos protagonistas. Ojalá nos podamos mantener arriba mucho tiempo.

P.- ¿Podéis ganar la Liga?

R.- Es muy difícil, pero ojalá ganemos la Liga (risas).

P.- ¿Cómo es Rubi?

R.- Tiene una mentalidad muy positiva y muchas ganas de trabajar. Quiere hacer las cosas bien. En casa con nuestra afición estamos muy fuertes y ojalá sigamos así durante mucho tiempo.

P.- De todas formas, ya le tocaba a un club como el Espanyol disfrutar así, ¿no?

R.- Pienso que sí. Estamos haciendo un juego muy atractivo que a la gente le gusta. Somos muy valientes.

P.- ¿Que le pediría al futuro?

R.- Espero que las lesiones nos respeten a todos y que las cosas sigan igual que hasta ahora.