Iñigo Martínez: “Dudar de De Gea sería muy triste”

Iñigo Martínez reconoció el fastidio del vestuario tras la derrota (3-2) ante Croacia, pero aseguró que siguen con “esperanza” de que haya un empate entre los croatas e Inglaterra el domingo para dar el pase a la Final Four de la Liga de las Naciones a España, al tiempo que lamentó que se vuelva a dudar de David de Gea o de cualquier jugador nacional.

“Estamos fastidiados porque era muy importante el ganar. El equipo hizo muy buen trabajo pero se pusieron todo el rato por delante y al final se pone muy cuesta arriba el partido, pero creo que el trabajo fue bueno del equipo”, indicó desde el aeropuerto de Gran Canaria.

Los de Luis Enrique jugarán en Las Palmas el domingo contra Bosnia, mientras que Croacia se jugará el primer puesto del Grupo 4 de la Liga A contra los ingleses. “No nos ayudó el resultado pero peores cosas se han visto en el fútbol, ahora toca que empaten pero el esfuerzo realizado por el equipo durante todo el partido fue tremendo”, apuntó.

A nivel personal, el jugador del Athletic Club se mostró contento de “volver” a jugar con España, dejando atrás lo sucedido en la anterior convocatoria por la confusión entre servicios médicos. “El perjudicado fui yo pero son cosas que pasan. Estoy contento por volver a jugar con la selección. Sabíamos que no iba a ser fácil y en la segunda parte se vio. Fue de mucha ida y vuelta y ellos tenían que ganar para optar a algo y se vio una gran Croacia”, afirmó.

“Una pena también porque pudimos ponernos por delante y en ese sentido no tuvimos suerte. Tuvimos el 1-2 de Aspas que pega en el larguero y al final cuando uno no aprovecha sus ocasiones llegan las del rival. Ellos fueron un equipo volcado en cada acción que tenía se plantaba con más jugadores en nuestra área y sostener eso en 90 minutos es muy difícil. Nos fuimos dolidos pero la esperanza no hay que perderla nunca. Ahora a ver que hacen el domingo, esperemos que empaten y podamos clasificarnos”, añadió.

Además, el central vasco lamentó que los últimos resultados y partidos desencadenen las críticas a la selección, en especial de nuevo posadas sobre la portería. “Dudar de De Gea sería muy triste. Lleva muchos años demostrando qué tipo de portero es, lo que ha dado a la selección y ahora dudar es un detalle muy feo. La plantilla y la mayoría de la afición está con él y hay que tener respeto y confianza en todos”, finalizó.