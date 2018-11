Ceballos tira del carro

España se pegó ayer un tiro en el pie. De tener en el bolsillo la fase final de la Liga de las Naciones a dejarla en manos de Inglaterra y Croacia, en el último partido que medirá a ambos. Solo le valdría el empate entre ambos para estar entre los cuatro mejores de Europa, en la Final Four. Pese al tropiezo mayúsculo, una vez más, de la selección española de Luis Enrique se pueden sacar puntos a valorar muy positivos en este cambio de ciclo que ha dado paso a tantas caras nuevas. Una de ellas es la de Dani Ceballos.

El utrerano fue una de las notas positivas que dejó ese fatídico 3-2 ante los balcánicos. Ceballos partía como titular en un centro del campo con Busquets y Saúl a su lado. Para los puristas, ocupaba la posición que venía acaparando durante más de una década Andrés Iniesta. Era el interior zurdo, con Isco por delante, pegado a la línea de banda. Se entiende bien con el malagueño el sevillano, que lidia con él en el Real Madrid.

Ceballos fue uno de los más activos y, sobre todo, más productivos de la selección española ayer. El mediocentro tiene personalidad y la demuestra pidiendo el balón a cada instante, recorriendo muchos metros y tomando riesgos y decisiones importantes con el esférico. No descubrimos ahora al ex del Betis, que viene siendo importantísimo con la sub 21 desde hace años, pero sí vemos su capacidad de mando pese a llevar solo tres internacionalidades con el combinado absoluto.

Quizá en el momento más sensible de España ayer, cuando Croacia lograba el 1-0, fue Ceballos el que dijo: “Aquí estoy yo”. El utrerano, tras una recuperación de Íñigo Martínez, daba un taconazo tan preciso como inesperado para Iago Aspas, éste para Isco y el malacitano de nuevo para el mediocentro que hacía su primer gol con los mayores e igualaba el partido. Eran solo dos toques, el virtuoso para Aspas y el certero para el 1-1. Para qué más.

Cuando más atascada se mostró España, Ceballos aparecía para romper líneas en conducción. Luis Enrique sabe que está en un buen momento de forma y es por ello que disputó los 90 minutos ayer. De los 69 pases que intentó anoche, el utrerano solo falló nueve (87% de acierto), quebró en dos de las cuatro veces ocasiones en las que lo intentó y recuperó tres balones. Tiene algo especial el madridista, y el seleccionador está intentado aprovecharse de ello.