Luis Enrique: “El fútbol hoy no ha sido justo con nosotros”

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación después de la dolorosa derrota de España en Croacia (3-2), un resultado que obliga a un milagro involuntario de la selección española para jugar la Final Four de la Liga de las Naciones.

Lectura del partido

“Reflexión en caliente: creo que ha sido una gran segunda parte de los dos equipos, nosotros hemos estado mejor que en la primera, que tuvimos muchas indecisiones. En la segunda me ha gustado el equipo, que ha merecido más y no llevarse una derrota. Pero así es el fútbol. A última hora nos ha llegado la derrota cuando el resultado era un poco desesperado para los dos”.

El final del partido

“Era mucho mejor haber ganado el partido. En la segunda parte hemos hecho muchos merecimientos para ganarlo. Este grupo era muy difícil, no esperábamos estas dos derrotas y hasta la última jornada tenemos opciones. En el Inglaterra – Croacia, Croacia necesita ganar para ser primera, Inglaterra necesita ganar para ser primera y si empatan, somos nosotros primeros”.

Dos derrotas consecutivas

“Bueno, me preocupa las posibles cosas que tengamos que ajustar. Me ha gustado mucho el equipo en la segunda parte. Le hemos dado la vuelta dos veces al partido y hemos tenido muchas ocasiones, algunas claras. El equipo ha seguido generando y creando peligro hasta el final. Incluso con 2-2 al final. El fútbol hoy no ha sido justo con nosotros”.

Derrota dura

“Todas las derrota lo son, quizá esta más dolorosa porque es inmerecida. Primera parte igualada en la que nos ha costado mucho generar peligro, hemos dominado sin crear ocasiones de gol. Una buena segunda mitad, con dos selecciones con la necesidad de ganar. Hemos tenido que levantarnos dos veces y hemos tenido más ocasiones para llevarnos el partido. Perdemos y es un resultado que otorga la posibilidad de pasar a Croacia si gana en Wembley y nosotros seguimos teniendo opciones”.

De bien a mal en la Liga de las Naciones

“No, los resultados son lo que son. Esto inidica que era un grupo muy difícil, con dos de las mejores selecciones del mundo y nosotros con un papel de menos favorito. Los dos primeros partidos fueron muy bien y de este también. El resultado es totalmente inmerecido”.

¿Los cambios en la selección pasan factura?

“Vosotros sois los que podéis analizar, es la realidad. Hay un cambio generacional e intentando crear un equipo y en estas estamos y vamos a seguir. Hay gente joven que necesita confianza y se la vamos a dar. Hay margen de mejora. Me encantaría que Inglaterra y Croacia pudieran empatar para jugar en verano, pero el objetivo es pasar la clasificación para jugar la Eurocopa”.

¿Este es el nivel real de España?

“Al final los puntos son los que son, no lo vamos a cambiar. Esta competición hace que evitemos jugar amistosos con selecciones inferiores y te hace competir con algunos de los mejores de Europa. No son partidos fáciles y esto es lo que hay”.