Isco evidenció su sobrepeso y su bajo estado de forma

Flojísimo partido del malagueño, que no estuvo al nivel durante el partido Con Solari no juega por su bajo estado de forma

Que Isco no está bien es más que evidente. El jugador malagueño está lejos de su mejor nivel, muy lejos. Y este jueves lo demostró en el Croacia – España de la Liga de Naciones. Al igual que hacía Lopetegui cuando era seleccionador, Luis Enrique apostó por él como titular pese a que no venía jugando con regularidad en el Real Madrid por su estado físico. Saltó de inicio y jugó el encuentro completo, evidenciando ese sobrepeso del que Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ya advirtió el 30 de octubre.

Los motivos sólo los conoce él. Igual no está a gusto consigo mismo, o igual la apendicitis que le obligó a pasar por el quirófano le ha afectado más de la cuenta. El caso es que Isco lleva un mes entrenando al mismo ritmo que sus compañeros y está muy lejos de ser ese jugador desequilibrante en tres cuartos de cuarto, este mago capaz de ganar partidos con asistencias de lujo o goles de bandera.

Ante Croacia, Isco dio la razón a Santiago Solari. El de Arroyo de la Miel no juega en el Real Madrid porque está irreconocible. No está bien y se nota a leguas. Este jueves participó poquísimo, y los duelos físicos siempre los perdía. El partido se puso cuesta arriba y eso hizo que Luis Enrique optara por hacer cambios y dejar a Isco sobre el césped todo el encuentro. Y el malagueño en el segundo tiempo apenas podía esprintar…

Lo más destacado que hizo fue el pase del gol a Ceballos. Obviamente, la calidad la tiene y en acciones en el área siempre es peligroso. Pero Isco no está para tirar del carro ni de la Selección ni del Real Madrid, está sin fuerzas y quién sabe si también sin ganas. Es difícil saber qué pasa por su cabeza, pero el fútbol es presente. Isco necesita reaccionar ya si no quiere poner en peligro su estatus. De hecho, en estos momentos no goza del favor ni de la cúpula del Real Madrid ni del vestuario…