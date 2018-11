Jordi Alba: “Nunca he dicho una mala palabra de Luis Enrique y no tengo que pedir perdón a nadie”

Jordi Alba atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas El lateral izquierdo del Barcelona es uno de los principales protagonistas de esta convocatoria

Jordi Alba atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El lateral izquierdo del Barcelona es uno de los principales protagonistas de esta convocatoria, después de que Luis Enrique le volviese a llamar tras su ausencia en las dos primeras listas del seleccionador. El catalán analizó su nueva vida con el combinado nacional.

Apoyo público

“Me siento agradecido por todas las muestras de cariño que he recibido por parte de los compañeros, la afición y los medios. Me siento muy cómodo y siempre dije que la decisión era del entrenador. Había que respetar la opinión suya. Sergio Ramos es un gran amigo mío, aunque es el rival directo. Es de agradecer su apoyo”.

Ausencia

“Yo creo que me lo he tomado con tranquilidad. No me pilló nada muy joven. El seleccionador puede elegir en cualquier posición y las dos últimas convocatorias decidió que tendrían que estar otros. Me lo tomé con tranquilidad, pero mi deseo era volver. Siempre es ilusionante regresar, pero esta vez es especial”.

Luis Enrique

“Es un entrenador que me ayudó mucho en el Barcelona. En la última temporada no tuve todos los minutos que uno quiere, pero nunca he dicho ninguna mala palabra del seleccionador. Estoy agradecido por volver. El saludo normal, hacía tiempo que no le veía“.

Relación con el seleccionador

“No me arrepiento de nada. En su día sólo mostré mi deseo de jugar. No tengo que pedir perdón a nadie. No ha habido ningún encuentro ni ninguna llamada telefónica. Ojalá me pueda quedar para siempre”.

Compañeros

“Quizá me he sentido más querido que otras veces. He notado el apoyo de la gente y eso es de agradecer. Estoy muy contento de volver a la selección española. Es una etapa muy ilusionante para todos”.

El pasado

“No hay que olvidar el pasado porque no ha pasado nada entre nosotros. Nunca hemos discutido. Me conoce perfectamente. Llevaba dos convocatorias sin venir y para mi se hacía un mundo”.

Rakitic

“No hemos hablado del partido. En Elche no se vio la Croacia del Mundial, pero no es fácil meterle tantos goles. Seguro que va a ser un partido diferente”.

Más Luis Enrique

“Luis Enrique tiene buen gusto. Lo dijo porque muchas preguntas fueron por mí y siempre he dicho que es un grandísimo entrenador. Está haciendo una gran carrera”.

Como seleccionador

“La idea seguro que es la misma. Todos evolucionamos, pero creo que es un míster que tiene buen trato con el jugador. Espero que pueda dar grandes alegrías a España”.

Diferencias con Luis Enrique

“Cada uno tiene su esencia. Te puedo hablar todo bueno, no hay nada malo”.

Motivación

“Extramotivar no. Yo siempre he dicho que mi intención era hacerlo bien. Ir a la Selección es un premio que te dan. Yo siempre he hecho las cosas como mejor he podido. Por fin he tenido ese premio y ojalá me quede mucho tiempo. El premio de venir a la Selección es el más grande”.

Dijo que con Valverde le iba a ir mejor

“¿Qué dije de las dos? Por el tema de los minutos, el deseo de todos es jugar los máximos minutos posibles. Al final todo se saca de contexto. Lo dije, pero no me arrepiento de decir que quiero jugar más. Es un deseo del jugador. No tuve los minutos que quería pero al final sí jugué. Pero es decisión del entrenador, pero igual que con Luis Enrique con Valverde también tengo gran relación y si en futuro no me pone pues me tendré que joder”

¿Pudo decir algo que molestara a Luis Enrique?

“No porque me acuerdo de todo lo que hago y digo, sino hay vídeos en internet que me lo recuerdan. En ese sentido si haces las cosas en tu club bien crees que tienes que venir, igual que otros jugadores, pero si el seleccionador cree que no, no hay más”.

Reacción de Piqué a su convocatoria

“No me dijo nada porque ya había terminado el entrenamiento y se había ido. Es una opinión suya, que siempre dice lo que piensa. Las muestras de cariño de los jugadores del Barcelona también las he tenido. Parece que es la primera vez que vengo, pero ya llevo unas cuantas. El apoyo me ha llegado y lo agradezco muchísimo”.