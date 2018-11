Maradona desatado: “No me gusta que me gane el árbitro, es imposible jugar 10 contra 12”

El argentino rajó del árbitro tras quedarse con diez hombres con su actual equipo, Los Dorados.

Diego Armando Maradona sigue dando de hablar allá donde esté. En Argentina o en México, el Pelusa ocupa portadas cada vez que alza la voz. Más cuando lanza dagas con ella. Ayer, tras empatar (1-1) ante San Luis con su actual equipo, Dorados de Sinaloa, centró su mosqueo con el colegiado, al que consideró culpable de no obtener los tres puntos que había en juego: “No me gusta que me gane el árbitro, es imposible jugar 10 contra 12“.

Era un partido trascendental para el conjunto mexicano, que decidía en que posición acababa en la tabla y ante quién se enfrentaba en los play off de ascenso. El 1-1 dejaba séptimos a los pupilos de Maradona, dejándoles encuadrados con Mineros de Zacatecas, segundo en esta fase de apertura.No sirvió de nada a Dorados la sensaciones racha de cinco partidos consecutivos venciendo.

“Estamos amargados por el empate, no fuimos agraciados por el árbitro, que pitó todas las pelotas divididas en nuestra contra”, decía Maradona tras el partido, el cual empató Córdoba para poco después ser expulsado por roja directa, dejando a su equipo con diez, aunque la queja del argentino fue por la última jugada: “Esperó a que ganáramos la pelota y ahí pita el final. Quiero seguir creyendo en la gente…”.

El Pelusa seguía con su elocuente discurso, dejando muy a las claras qué pensaba del colegiado: “Nos amonestó a todos los jugadores nuestros que pasaban al lado. No quiero hablar mucho de él… No quiero remontarme a tiempos de Codesal. Si sigo hablando, diría barbaridades. Que vean el partido las autoridades y aceptaría mi error, pero el equivocado esta vez fue el árbitro, que estuvo en contra de Dorados”.

“Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha, sí. Hicimos un partido bárbaro y ahora se viene lo bravo. Este equipo tiene cojones, no tememos a nadie“, explicaba con respecto al enfrentamiento ante Mineros, al cual ya ganaron en su feudo hace tres semanas (2-3).

“Me voy apenado, te entra el miedo de que te van a cobrar cualquier cosa, el juez tiró nuestro trabajo semanal por la borda. El linier me dijo que tenía razón, pero esto me da desconfianza ante los árbitros de aquí. Ya lo dije: siguen sin encontrar el libro, hay cosas del reglamento que no las saben, no es lo mismo el reglamento del béisbol que el del fútbol. Lo que hizo este árbitro no es de una buena persona. En el vestuario solo se hablaba de la impotencia con él”, sentenciaba Diego Armando Maradona.