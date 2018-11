Guardiola miente para defender el lazo amarillo: “Si ellos están injustamente en la cárcel, yo también podría estar”

Pep Guardiola volvió a defender a los golpistas catalanes con falsos y pobres argumentos

En la rueda de prensa previa al derbi de Manchester entre City y United, que se llevaron los citizens por 3-1, Pep Guardiola volvió a presuir de su independentismo asegurando que continuará llevando el lazo amarillo en las salas de prensa de Inglaterra.

“No se me permite llevarlo en los partidos, lo sé”, comenzó explicando Pep Guardiola sobre el lazo amarillo. “Lo que me decepciona es que esa gente sigue en la cárcel un año después y fueron acusados de algo que no hicieron”, dijo a la prensa británica sobre los secesionistas catalanes que se saltaron la ley en su intento independentista.

Además, Pep Guardiola se hizo la víctima en la sala de prensa. “Si ellos están allí, yo podría estar también”, aseguró sin ningún tipo de rubor. “Hay gente que está injustamente en la cárcel durante más de un año, no son políticos, sólo están ahí por expresar su opinión. Por eso les apoyo con el lazo”, dijo el entrenador del City, olvidándose de todos los altercados violentos que organizaron los golpistas.

Además, tal y como publica Mirror, Pep Guardiola continuó: “La Federación me sancionó por llevarlo y lo acepto, pero lo puedo llevar en las ruedas de prensa y por eso lo llevo”. “Me gustaría que me apoyaran si esto me pasara a mí: estar en la cárcel por algo injusto”, dijo el técnico. “Lo llevo siempre, salvo que se me olvide o me lo deje en el bolsillo”, declaró fardando de su independentismo.