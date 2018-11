Boca y River empatan y todo se decidirá en el Monumental

Pratto y Benedetto hicieron mandar a los xeneize al descanso. El tanto en propia de Izquierdoz deja todo abierto.

El encuentro de ida de la final de la Conmebol Libertadores no dejó indiferente a nadie. Hubo que esperar un día para ver el encuentro por las fuertes lluvias que inundaron La Bombonera, pero no decepcionó a nadie. Boca Juniors y River Plate dieron un recital de emoción y de fútbol, teniendo delante del televisor a toda Argentina y a medio mundo. El 2-2 deja todo abierto para la vuelta en el Monumental.

El encuentro mostró una altísima intensidad desde que pitó el chileno Roberto Tobar, encargado de impartir justicia en La Bombonera. No se terminó de animar hasta que se superó la media hora de juego. Ábila aparecía en el área, hacía un control que era medio regate, y disparaba potente ante Armani. El meta paraba pero el rechace le caía de nuevo a un vívido Ábila que no falló en su segunda oportunidad. Era el primer tanto de final.

No tardó en llegar la respuesta de River Plate. Fue cosa de Lucas Pratto, que no tardó ni un minuto en devolver las tablas al encuentro. Buen balón filtrado que agarraba el ariete para plantarse en el área y batir con un disparo cruzado a Rossi, que pudo hacer algo más. Era el 1-1 y pudo ser el 1-2 en apenas cinco minutos si Santos Borré, ex del Villarreal, no fallara la clarísima ocasión que tuvo antes del descanso.

Pero sería Boca Juniors el que volvería a mandar. Un excelso Darío Benedetto en el descuento hacía enloquecer a La Bombonera con un precioso testarazo imposible para Armani. Su salto, escorzo y giro de cuello fue precioso para el espectador, doloroso para los millonarios. Así se llegaba al descanso.

La segunda parte se calmó en cierta medida. La Banda apretaba a los bosteros en busca del empate, sobre el césped no se sentía el calor de una hinchada que echaba fuego. El empate llegó a la hora de partido, una buen libre directo de Pity Martínez, envenenado como ninguno, acabó dentro del arco de Rossi tras peinar Izquierdoz, en propia meta.

El encuentro se pudo decantar en la última jugada a favor de Boca Juniors pero Armani no lo quiso así. Benedetto se plantó ante el meta y, en el uno contra uno, ganó la pelea el portero de los millonarios. El 2-2 quedó plasmado como el resultado final y todo se decidirá dentro de dos semanas en el Monumental.