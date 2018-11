Silva se confiesa sobre su calvario: “No sé ni cómo podía jugar, no dormía…”

En una entrevista con el "Daily Mail", David Silva confiesa la difícil situación por la que pasó con el nacimiento prematuro de su hijo Mateo El jugador del Manchester City decidió dar por concluida su etapa como internacional para poder pasar más tiempo con el pequeño

El jugador del Manchester City, David Silva, ha desvelado en una entrevista con el diario inglés Daily Mail el calvario por el que pasó con el nacimiento prematuro de su hijo. “A veces me pregunto cómo pude arreglármelas para jugar en esa situación tan difícil”, dice el canario, además de reconocer que decidió dejar la Roja para poder pasar más tiempo con el pequeño.

“A veces me pregunto cómo pude arreglármelas para jugar en esa situación tan difícil. Fue el periodo más complicado de mi vida. Estaba constantemente en la carretera, viajaba mucho, comía mal, no dormía lo suficiente, no entrenaba y, si lo hacía, lo hacía mal. Estaba totalmente fuera de mi rutina normal”, relata David Silva en una entrevista concedida al diario Daily Mail en la que recuerda los difíciles momentos por los que pasó debido al nacimiento prematuro de su hijo Mateo.

Silva reconoce que el apoyo de Pep Guardiola y de todo el vestuario fue fundamental. “Ver a tus compañeros y a tu entrenador ahí cuando los necesitas es algo por lo que estaré agradecido siempre”, revela en relación a la victoria del City ante el Tottenham (4-0) que el equipo dedicó al canario.

“El fútbol es lo que más me ayudó. Los 90 minutos que estuve en el campo fueron los únicos momentos en que podía olvidarme de las cosas. Durante ese breve periodo de tiempo, disfrutas del partido, pero luego vuelves a pensar en todo”, confiesa Silva, al que se le puede ver durante el documental All or Nothing cómo tras acabar un partido va corriendo a coger su móvil para interesarse por la salud de su pequeño.

Mateo, la razón por la que dejó la Roja

David Silva decidió abandonar la Selección española tras el Mundial de Rusia para poder pasar así más tiempo con su hijo. “Mi familia aún está convencida de que podría seguir jugando, pero quiero viajar menos y pasar más tiempo con mi hijo”, dice el jugador del City. El canario hará el saque de honor en el partido amistoso del 18 de noviembre ante Bosnia Herzegovina en el Estadio de Gran Canaria.

Ahora que el pequeño ya está bien, Silva confiesa que fue muy gratificante para él poder enseñarle el Etihad Stadium. “Era uno de los pensamientos que me pasaban por la cabeza cuando Mateo no estaba bien. Cuando sucedió, fue algo realmente encantador”, dice Silva sobre la primera visita de Mateo al estadio del City.

Silva confiesa que esta experiencia le ha cambiado la forma de ver la vida. “Ves las cosas desde una perspectiva diferente. Creo que aprendes a valorar las cosas importantes de la vida. No pierdo el tiempo pensando en cosas estúpidas que realmente no importan y no me preocupo por ellas”, concluye Silva.