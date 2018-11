Las lluvias inundan La Bombonera y amenazan con suspender el Boca-River

Las fuertes lluvias y la posibilidad de que se produzca una tormenta eléctrica hacen peligrar el partido entre Boca Juniors y River Plate

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate está en peligro por las lluvias. La gran final de la Copa Libertadores podría no disputarse debido a que la ciudad de Buenos Aires ha amanecido inundada. Además las lluvias torrenciales no paran y a ello hay que sumarle las tormentas eléctricas que amenazan seriamente con producirse esta tarde en la capital de Argentina.

Según cuenta el diario AS, fuentes de Boca Juniors aseguran que no tienen muy claro si se va a poder jugar el encuentro: “En este momento no existe ninguna posibilidad de que se juegue”. La hinchada argentina está en vilo a la espera de que se resuelvan las dudas y las nubes se alejen para que se pueda jugar el partido de ida de la final de la Copa Libertadores.

Aficionados de todo el mundo están ansiosos por ver el Superclásico este sábado, pero por ahora el panorama está muy negro. El primer partido se jugará en la Bombonera, que cuenta con un sistema especial de canaletas para drenar agua cuando hay lluvias o tormentas de este tipo. Sin embargo, si se producen las tormentas eléctricas tal y como se espera eso podría provocar la suspensión definitiva del partido

En el club argentino hacen todo lo posible para que se pueda jugar la Super final y los aficionados puedan disfrutar del espectáculo. Por ahora la disputa del duelo es una incógnita, aunque parece que está más cerca de suspenderse que de jugarse. Ya ocurrió algo así en el año 2010.

Aquel curso se suspendió el partido a diez minutos de arrancar el choque por fuertes tormentas, aunque las condiciones del campo ahora son mejores que las que había hace ocho años. Este es uno de los grandes partidos, sino el más grande, del panorama futbolístico. El que gane de aquí se proclamara campeón de la Libertadores y sacara el billete para el Mundial de Clubes, donde ya espera el Real Madrid.