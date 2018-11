Neymar cobra una prima de 375.000 euros por aplaudir a la afición del PSG

Un documental sobre el PSG emitido por France 2 ha desvelado algunos detalles de lo que cobran los futbolistas por cumplir el código interno del club, como Neymar, que podría embolsarse casi 400.000 euros por saludar a su afición.

Según recoge RMC, los jugadores del PSG cobran primas si cumplen las normas de comportamiento. Uno de los ejemplos es que en el caso de ir a saludar a la afición, futbolistas como Thiago Silva o Neymar ganarías un extra de 33.000 o 375.000 euros respectivamente. Una gran diferencia entre ambos futbolistas, pero es lo que figuraría en los contratos.

Au #PSG, salaires vertigineux, clauses secrètes, et un bonus éthique avec obligation de saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Son montant varie selon les joueurs, de 33 000 à 375 000 € net par mois pour Neymar. #FootballLeaks #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/Wdn5TfBVgh

