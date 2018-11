Ibrahimovic podría volver al PSG y ¡como presidente!

Zlatan Ibrahimovic es un trotamundos en el fútbol. El controvertido ariete sueco sorprendió a propios y extraños con unas declaraciones en la que dejaba entrever que el club de sus amores es el Paris Saint Germain, hasta el punto de ofrecerse a ejercer de presidente del club dominando por el jeque Al-Khelaifi.

“Si vuelvo a PSG, es para ser el jefe, para hacer lo que yo quiera. No puedo venir para nada más. Aunque por ahora, soy un jugador en activo, y todavía quiero jugar. Pero mi idea de volver a París sería esa”, dijo el jugador al diario L’Equipe.

El jugador habló de su salida del club parisino, con el que más conexión siente ahora mismo. “Nunca me conmovió tanto como en ese momento. Tenía lágrimas fluyendo. Finalmente, no estaba llorando, solo eran lágrimas. Me conmovió mucho porque creamos un espíritu fantástico en poco tiempo y también sentí esa conexión especial. Los aficionados fueron increíbles conmigo esa noche. Creo que fue el único club que me conmovió al irme”, admitió el actual delantero de Los Angeles Galaxy.

Ibrahimovic, a sus 37 años, sigue teniendo mercado en Europa y en diciembre podría regresar al Viejo Continente. Clubes de primera línea como el Milan o el United se han interesado en los servicios del ariete sueco, quien suma más de una veintena de goles esta temporada en Estados Unidos.