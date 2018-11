Dani Alves habla de su mala relación con Mou…¡y compara a Guardiola con el sexo!

Dani Alves reconoce que estuvo a punto de jugar a las órdenes de Mourinho y que rechazó al Manchester City de Guardiola

Dani Alves reconoció que rechazó volver a jugar a las órdenes de Pep Guardiola y que casi termina entrenando bajo el mandato de José Mourinho, pero que fue el técnico luso el que finalmente paralizó la operación y la relación entre ellos empeoró desde ese momento.

El actual futbolista del PSG habló para Sky Sports, donde desveló que estuvo a punto de no fichar por el Barcelona cuando abandonó el Sevilla para fichar por el Chelsea, equipo que dirigía aquel entonces José Mourinho. “Estuve cerca de trabajar con él, estuve a punto de llegar al Chelsea antes de fichar por el Barça”, reconoció.

“No fui al Chelsea por el club, no por mí. Ya daba por hecho que iba a trabajar con Mourinho, pero no sé si obtuvo información diferente, que no quería irme o lo que fuera, porque desde entonces nuestra relación no ha sido tan buena”, continuó Dani Alves. “Pero no fue mi culpa, yo estaba convencido de que iba a trabajar con él, de que iba a formar parte de su equipo”, añadió el brasileño.

“Me gusta trabajar con la gente competidora, con la gente que quiere ganar”, confiesa el lateral derecho del PSG, que en la charla con el medio italiano se deshizo en elogios con Guardiola. “Es el mejor entrenador con el que he trabajado”, describiéndolo como “mejor que el sexo”. “Es un genio en los momentos clave. En muchas ocasiones fue un entrenador que nos ganó partidos. Simplemente tuvimos que seguir sus instrucciones”, comentó Dani Alves.

Además, Dani Alves reconoce que pudo llegar al Manchester City cuando se fue del Barcelona. “Estaba todo hecho para fichar por el Manchester City, pero no fui por una decisión familiar”, confesó. “Hablé con Pep y sabía que mi intención era volver a trabajar con él, sabe el aprecio que le tengo a él y a su cuerpo técnico y por eso quise volver a trabajar con él”, contó el futbolista del PSG.

Por otro lado, Dani Alves no se arrepiente de haber fichado por el PSG, pero tampoco le cierra la puerta a emprender una aventura en la Premier League. “No me arrepiento, y de todos modos, mi carrera aún no ha terminado. El fútbol inglés es un tipo de fútbol que me emociona mucho”, dijo.