Ancelotti sale en defensa de Mourinho: “Su reacción es comprensible”

Ancelotti defendió los polémicos gestos de Mourinho a la afición de la Juventus

Carlo Ancelotti ha salido en defensa de José Mourinho después de todas las críticas que ha recibido el técnico luso por sus polémicos gestos a la afición de la Juventus en la victoria del Manchester United por 1-2 en el partido de la fase de grupos de la Champions League.

“El problema son los insultos que recibió durante todo el partido”, aseguró Carlo Ancelotti. “Quien va a los campos de fútbol tiene una responsabilidad antes, durante y después de los partidos, pero 90 minutos son muy duros. La reacción de Mourinho es comprensible, además no fue ofensiva, sino más bien irónica”, añadió el entrenador italiano del Nápoles.

Carletto continuó defendiendo a su homólogo en el banquillo del Manchester United. “Después de 90 minutos de insultos, es casi normal. Lo que no me gusta es que se pone el foco en la reacción y no en los insultos, es una cultura general: también ocurre en Nápoles o en Milán. Basta ya de insultos”, dijo Ancelotti.