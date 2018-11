Las siete preguntas incómodas y el vacile de Luis Enrique con Jordi Alba

Luis Enrique terminó las preguntas sobre Jordi Alba diciendo que le gustaría parecerse a él

Jordi Alba ha regresado a la selección española después de que Luis Enrique le haya levantado el castigo. El lateral del Barcelona centró gran parte de la rueda de prensa posterior a la lista de convocados, en la que el asturiano recibió hasta siete preguntas incómodas sobre la vuelta de uno de los jugadores más en forma. Tras las mismas terminó con un vacile al asegurar que le gustaría parecerse a Jordi Alba, “aunque yo soy un poco más alto”.

1 ¿Cuándo decidió llamar a Jordi Alba y si ha pesado el clamor popular?

“No tomo decisiones por el clamor popular o de lo que piense fulanito o menganito. Porque en este mundo tomar decisiones es de las cosas más difíciles. Tienes que tener las cosas claras. No sé el momento exacto, no hay un momento exacto. Es en función de lo que veo y de lo que entiendo que es lo mejor. Ese es el momento”.

2 ¿Qué ha cambiado para que ahora sí llame a Jordi Alba y antes no?

“No ha cambiado nada con respecto a las anteriores listas. Defendí a capa y espada que no tenía ningún problema personal y no cambió nada. No ha habido llamadas ni nada que se le parezca. No hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nosotros en el plano profesional. Durante tres años hemos tenido la oportunidad de tenerlo, conmigo ha jugado el 80 por ciento de los partidos que podía jugar. Es una decisión profesional, personal en ningún caso. Y nada más”.

3 ¿Por qué ahora sí le ha convocado desde el punto de vista deportivo?

“Los que hacemos la lista somos nosotros, encabezados por mí. A la hora de traer un jugador, el estado de forma es un factor pero también otros factores. La competencia en el puesto, el rival… Muchas cosas que suman. Ninguno es excluyente ni determinante. Tomo las decisiones y las afrontamos con la mayor de las enterezas, aceptando que hay mucha gente que piensa de forma diferente. Es lo que haremos en los siguientes meses”.

4 ¿Puede ser capitán Jordi Alba en esta concentración?

“Jordi Alba será uno de los capitanes seguro, porque es el tercer jugador con más partidos. No decido que venga un jugador porque sea capitán o no, no es para nada determinante”.

5 ¿Le ha pedido perdón Jordi Alba para volver a la selección?

“Ya he contestado a bastantes preguntas de Jordi Alba porque a lo mejor soy demasiado espontáneo. Jordi está en la lista pero tampoco os paséis”.

6 ¿Normalizará la relación con Jordi Alba?

“Lo siento, yo no tengo nada que normalizar con nadie. Haré la charla típica cuando lleguen todos y no tengo nada que aclarar. Daré la bienvenida a los nuevos y a los que vuelven después de un tiempo. También siento y me fastidia los que no están. Esto es una profesión y lo tienen que entender”.

7 ¿A qué jugador le gustaría parecerse de esta convocatoria?

“Me gustaría parecerme a Jordi Alba, aunque yo soy un poco más alto”.