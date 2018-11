Mourinho: “Insultaron a mi familia, también a la interista”

El portugués explicó el porqué de su gesto tras el Juventus-Manchester United

El Manchester United de José Mourinho conquistó ayer el Juventus Stadium tras competir durante 90 minutos y dar el do de pecho en el tramo final, con un remontada exprés en apenas cinco minutos gracias a Juan Mata y el tanto en propio de Álex Sandro. 90 minutos de pelea de los Red Devils y 90 minutos de improperios e insultos por parte de la grada juventina hacia el técnico portugués, que respondió, como acostumbra, cuando el colegiado pitó el final del encuentro.

El portugués tuvo que aguantar durante todo el encuentro los cánticos en su contra desde cierto sector del estadio bianconero y, tras el pitido final y los tres puntos en el bolsillo, Mourinho tiró de carisma para pedir más llevándose la mano a la oreja dando vueltas por el estadio, algo que encendió al Juventus Stadium. Fueron Bonucci y Dybala los que le recriminaron su actitud y gestos, algo que obvio el luso.

Mourinho, lejos de dejar el tema ahí, se explicó en rueda de prensa. “Me insultaron durante 90 minutos. Vine aquí para hacer mi trabajo. No tuve que hacerlo pero no ofendí a nadie. Al final solo hice el gesto: ‘Quiero más’. Los fanáticos han insultado a mi familia, incluso al Inter. No es agradable y reaccioné así”, explicaba el portugués, que también detectó improperios hacia el Inter de Milán, su ex equipo y gran rival de los juventinos.

El portugués, que lleva semanas en el alambre en el banquillo del Manchester United, ganó un importantísimo match ball ante la Juventus tras darle la vuelta al marcador en Turín, tras una gran actuación de los suyos. Se mostró muy satisfecho, aunque no quiso lanzar las campanas al vuelo, piropeando, en cierta medida, al rival: “Este es nuestro nivel máximo, no podemos ser mejores que eso. Jugamos contra un equipo de un nivel diferente al nuestro”.