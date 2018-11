Neymar carga contra Kuipers: “Su forma de tratarnos ha sido una falta de respeto”

Neymar ya tuvo un enfrentamiento con Kuipers durante el Brasil - Costa Rica del Mundial de Rusia

Neymar terminó muy cabreado con el árbitro del partido entre Nápoles y Paris Saint Germain, Bjorn Kuipers. Al delantero brasileño no le gustó la manera en la que trató a los jugadores y lo considera una falta de respeto. Tras el encuentro, que terminó con empate a uno y mantiene vivas las opciones del club parisino de estar en octavos de final, el delantero expresó su enfado en unas declaraciones recogidas por el diario brasileño Globoesporte.

“No hay queja de los errores que se pueden cometer. El árbitro es un ser humano y puede cometer errores, aunque sea tan claro como fue el penalti. La forma en que ha tratado a los jugadores ha sido una falta de respeto. Por eso perdí el control y tuve unas palabras con él. Él tiene que respetar a todos los jugadores. No por tener un silbato o una tarjeta está por encima de todo el mundo. Yo le condeno por la forma en que me trató”, dijo.

Lo cierto es que no es la primera vez que Neymar tiene un enfrentamiento con Kuipers. Hace unos meses, durante el Mundial de Rusia disputado el pasado verano, el brasileño ya tuvo una disputa con el árbitro holandés durante el partido ante Costa Rica, donde Marcelo tuvo que separarle después de que este le recriminara a Kuipers que estaba recibiendo faltas constantemente y él lo estaba permitiendo al no señalar la falta o no mostrar la cartulina amarilla

En el partido ante el Nápoles, Neymar no tuvo su mejor día. El PSG necesitaba de su mejor versión para asaltar San Paolo y conseguir una victoria que les permitiera depender de sí mismos para estar en la siguiente ronda de la Champions League. Por suerte lograron sacar un empate, que sumado a la derrota del Liverpool en Belgrado les vuelve a meter en la pelea por clasificarse y por la primera plaza del grupo C.