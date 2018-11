Valencia – Young Boys: Hora y dónde ver el partido de Champions League

El Valencia - Young Boys, de la tercera jornada de la fase de grupos de Champions, se jugará a las 18:55 horas en Mestalla. El conjunto valenciano está obligado a ganar si quiere seguir teniendo opciones de estar en octavos.

El miércoles, la jornada de la Champions League se abre con el Valencia – Young Boys. El partido que ayudará a decidir parte del futuro del conjunto valencianista se disputará en el Estadio de Mestalla a las 18:55 horas. El choque ante los suizos corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2018-19, en la que ambos conjuntos se encuentran encuadrados en el grupo H. El partido estará dirigido por el colegiado rumano Istvan Kovacs, en el que será el debut del árbitro en la máxima competición.

El conjunto valencianista busca los tres puntos que no pudo conseguir en Berna. Tras el empate en la tercera jornada -que se suma al cosechado también el Old Trafford-, los de Marcelino están obligados a ganar si quieren tener algún tipo de opción de clasificarse para los octavos de final de la competición. Para ello, no dependen únicamente de ellos, sino de lo que haga el conjunto inglés ante la Juve y el propio Young Boys, además de -lógicamente- vencerles en el partido que les enfrentará en Mestalla en la última jornada.

Pero todas las cábalas no serán necesarias si no se logran los tres puntos en este duelo. Para ello, necesitan cambiar la dinámica que han cogido esta temporada. Abonados al empate, los valencianistas no están viviendo su mejor momento. En Liga, los puestos de arriba se les están escapando cada vez más, mientras que en Champions, todo lo que no sea sacar los tres puntos frente al conjunto suizo será dejar su suerte a expensas de Mourinho y su equipo.

En frente un Young Boys que, como ya demostró en la jornada anterior, no saldrá ni mucho menos amedrentado ante los valencianistas. En el partido disputado hace dos semanas en Berna ya merecieron la victoria y en Mestalla no pondrán las cosas nada fáciles. Pese a ser la cenicienta del grupo, el campeón y líder de la Superliga suiza sueña con la Europa League y la única vía que tienen para llegar es venciendo a los ches.

El partido se disputará el miércoles a las 18:55 horas. El Valencia – Young Boys se podrá ver por televisión a través de Movistar Liga de Campeones 1, disponible en los operadores de Orange y Movistar +. Además, el duelo entre el conjunto español y el suizo se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de OKDIARIO.