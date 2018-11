Luis Enrique: “No ha cambiado nada con Jordi Alba”

Luis Enrique habló de la posible convocatoria de Jordi Alba

Luis Enrique atendió en el descanso del duelo que midió al Atlético de Madrid y al Borussia Dortmund los micrófonos de Movistar Liga de Campeones, donde confirmó que habrá cambios en la lista que desvelará el próximo jueves y habló de la situación de Jordi Alba.

Novedades en la lista

“Sí, alguna habrá, pero no las he contado. Juntando la primera con la segunda lista hubo cuatro o cinco cambios… Por ahí irá. Pero tampoco lo sé, no hago la lista en función de si hay cambios o menos, va en función de lo que veo”.

Palabras de Piqué

“Bueno, entiendo que en el cargo en el que estoy acepto este tipo de de cosas. Piqué entiende mucho de fútbol, le conozco muy bien y acepto cualquier consejo. Pero si he llegado a donde he llegado es por mi manera de ver el fútbol, por cómo lo veo y lo entiendo y así seguiré actuando”.

¿Cómo ve a Jordi Alba?

“Muy bien, nivel muy alto, pero siempre ha sido así”

¿No ha cambiado nada?

“No”.