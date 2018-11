Rashford salva a Mourinho y le aleja del Real Madrid

Un gol del inglés en el tiempo de descuento da el triunfo al Manchester United en el feudo del Bournemouth.

Un gol en el tiempo de descuento del joven Marcus Rashford salvó otro de los match ball que tenía José Mourinho con el Manchester United ante el Bournemouth. Sobre la bocina apareció el inglés para darle los tres puntos a los Red Devils, manteniendo en su poltrona, siempre tambaleante, al técnico portugués.

El Real Madrid tiene a José Mourinho como uno de los candidatos número uno para ocupar el banquillo que ha dejado desolado Julen Lopetegui y ahora ocupa con oficio un Santiago Solari. El triunfo in extremis del United sobre el césped de Dean Court mantiene en el cargo al portugués una jornada más, una jornada más discutido y una semana más lejos de la capital española. La directiva blanca solo contemplaría la posibilidad de The Special One si el entrenador rescinde su contrato con los ingleses.

Y de momento eso no ha pasado pese a las debilidades que sigue mostrando el Manchester United de Mourinho. De nuevo, comenzó cuesta abajo tras el tanto inicial que logró Callum Wilson –sexto esta temporada– a los 11 minutos de juego, tras el enésimo despiste de la zaga de los de Manchester este curso. El encuentro lo acabaría igualando antes del descanso Anthony Martial pese a la escasa mejoría de su equipo. La segunda parte tuvo mayor protagonismo del United, acorralando al Bournemouth hasta darle la vuelta al marcador en los últimos instantes. La sangre fría de Rashford, que controló en el área un buen balón de Pogba, dio paso al 1-2 que permitía respirar a José Mourinho.

Con el triunfo, José Mourinho se aleja del Real Madrid que busca a un técnico de manera inmediata y no está dispuesto a esperar una debacle del Manchester United para contar con los servicios del portugués. La lista de candidatos es extensa y si no es The Special One, será otro.