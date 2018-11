Rafinha la lía disfrazándose de terrorista en Halloween y pide disculpas

El futbolista del Bayern de Múnich Rafinha ha recibido una gran cantidad de críticas después del disfraz que utilizó para acudir a la fiesta de Halloween que celebraba el club bávaro. Al lateral no se le ocurrió otra forma de ir que vestido de árabe y portando una caja sospechosas.

Mientras que sus compañeros se habían disfrazado de personajes famosos como Puzzle, de la saga Saw, o algún miembro del equipo de La Casa de Papel, Rafinha se vistió como lo hacen habitualmente los árabes. Pero no quedó ahí. El futbolista brasileño portaba un paquete en el que se leía ‘Vorsicht’ -‘precaución’ en alemán-.

El Bayern de Múnich compartió la fotografía, pero ante la gran cantidad de críticas recibidas por el disfraz de terrorista de Rafinha tuvieron que retirar la imagen. Además, el propio futbolista de la entidad alemana compartió un tuit en el que pedía disculpas: “Halloween es una fiesta de miedo con disfraces exagerados, no era mi intención enojar a nadie con mi disfraz ni herir los sentimientos de nadie”.

Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD

