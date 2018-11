Fallece de un infarto Esquerdinha, ex futbolista del Real Zaragoza

Esquerdinha, que jugó en el Zaragoza en la temporada 01-02 falleció a los 46 años de un infarto

Esquerdinha, que fuera jugador del Real Zaragoza -en la temporada 01-02- y Oporto, ha fallecido a los 46 años de edad después de sufrir un infarto en la localidad brasileña Joao Pessoa.

Según las informaciones que llegan desde Brasil, Esquerdinha disputó un partido de aficionados, una práctica que llevaba habitualmente. El ex futbolista del Zaragoza entró en el choque en la segunda mitad, tal y como informa Globoesporte, sufrió el infarto tras el pitido final.

“Llegó a ser socorrido por una Unidad de Pronto Atención, en El Barrio de Cruz de las Armas, pero no resistió”, publicó el medio brasileño ofreciendo la información sobre el fallecimiento de Esquerdinha. El ex futbolista carioca habría llegado sobre las 23:20 horas al hospital, al que le llevaron unos amigos, pero aún así los médicos no lograron salvar su vida después de intentar reanimarlo durante unos 40 minutos.

Esquerdinha militó en la temporada 2001-2002 en el Zaragoza, club al que llegó proveniente del Oporto. En el club maño disputó 22 partidos, anotando un gol. Al término del curso rescindió su contrato con la entidad de La Romareda para volver a Portugal a jugar en la Académica de Coimbra.