Milan – Betis: partido de la Europa League hoy, en directo

Sigue en vivo y en directo el encuentro de la Europa League que mide al Milan y al Betis en San Siro El Betis quiere sacar algo positivo de uno de los campos con más historia de Europa El Milan se encomienda a Higuaín y Suso para lograr los tres puntos

Bienvenidos a la retransmisión, en vivo y en directo, del encuentro de la Europa League que mide al Milan y al Betis en San Siro, uno de los partidos de la jornada en la segunda competición europea en importancia. El conjunto sevillano quiere sacar algo positivo de uno de los estadios históricos por excelencia en el viejo continente, y para ello tendrán que emplearse a fondo con un rival que quiere ir a más.

Los de Quique Setién no llegan en su mejor momento después de cosechar dos derrotas consecutivas en LaLiga ante el Atlético de Madrid (1-0), antes del parón, y el Valladolid (0-1), tras él. Este último, doloroso, provocó el enfado de sus seguidores, disgustados por la ofensiva de los suyos, con sólo cinco goles a favor en nueve jornadas ligueras.

La mayor firmeza atrás que ha conseguido Setién, con sólo siete goles encajados en sus once partidos oficiales disputados, casi la mitad en el debut liguero ante el Levante, no está dando resultado y además el juego no está siendo lo vistoso que promulga el libreto del cántabro y que tanta ilusión despertó el año pasado en Heliópolis.