El Valencia se hipoteca en Suiza

Batshuayi adelantó al Valencia y Hoarau empató de penalti en el segundo tiempo

El Valencia no fue capaz de pasar del empate a uno en casa del Young Boys. Era una final para los de Marcelino, aunque parecía que fuese al revés, que eran los locales los que se la jugaban. Aprovecharon su única ocasión para adelantarse en el marcador gracias a la diana de Batshuayi, pero en el segundo tiempo Hoarau empataba el choque desde los once metros, gracias a un error infantil de Parejo. La falta de gol volvió a poner en evidencia al cuadro che y este punto pone muy cuesta arriba la clasificación para los octavos de final de la Champions League.

Los blanquinegros contaban con la ausencia de Gonçalo Guedes, un futbolista fundamental en el esquema de Marcelino García Toral. Ferrán Torres ocupó su puesto, con Carlos Soler en la derecha y Batshuayi acompañando a Rodrigo en la punta de ataque. Contaban con el handicap de que el campo era césped artificial y eso se notó en los primeros minutos del choque, donde el Young Boys fue algo superior e incluso gozó de alguna ocasión para adelantarse.

Los locales estaban poniendo en problemas al cuadro che. Su presión alta no permitía a los de Marcelino tocar con comodidad y hacer su juego. Al Valencia le costaba salir con el balón, mientras al contraataque los suizos generaban peligro y obligaban a Neto a estirarse para evitar el gol. No fue hasta el minuto 26, en la primera gran ocasión del cuadro de Mestalla, cuando Batshuayi haría el 0-1.

El delantero belga inauguraba así el casillero goleador de su equipo en la Champions, gracias a un buen robo de Carlos Soler en la frontal del área acompañado de un mejor desmarque del 23 que terminó anotando a puerta vacía. Ese tanto les daba algo de respiro, era fundamental golpear primero y adelantarse en el marcador.

A partir de ahí empezaron a encontrar más espacios en ataque y Ferrán Torres tuvo el segundo en sus botas justo antes del descanso. El Young Boys se acercaba a la meta de Neto, pero esta vez sin tanto peligro como en los primeros minutos. En la reanudación el duelo arrancó igual que en el primer tiempo, con el equipo local tocando y rozando el empate con dos ocasiones claras en los cinco minutos iniciales.

Hoarau sentencia al Valencia

El cuadro suizo estaba apretando tras el descanso, Neto había salvado el empate al principio pero un penalti absurdo de Parejo en el minuto 53 que transformó Hoarau ponía las tablas en el marcador. Ese tanto dejó tocado al Valencia que a punto estuvo de recibir el segundo segundos después. El equipo no levantaba cabeza y los locales dominaban y rondaban la remontada.

Marcelino movió el banquillo en el 67 con un cambio ofensivo en busca de una reacción. Gameiro sustituyó a Ferrán Torres y Rodrigo pasó a la banda izquierda. El empate no les valía nada, necesitaban la victoria para seguir dependiendo de sí mismos para estar en octavos de final. Pero no terminaban de despertar, no conseguían concretar el último pase y las ocasiones no aparecían.

Parejo no estaba teniendo su día, lleva una temporada bastante floja pero el técnico prefirió sacar a Kondogbia del campo en vez de al capitán cuyo partido era de insuficiente. El Valencia necesitaba marcar y el preparador asturiano sacó un centrocampista defensivo como Coquelin. En ataque no generaban peligro, mientras en defensa hacían aguas en cada contra del equipo suizo. Marcelino se echaba las manos a la cabeza, el empate era casi un milagro. Neto terminó siendo el héroe del partido con paradas salvadoras.