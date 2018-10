Dier no recula y saca pecho de su brutal entrada a Sergio Ramos

Vio la amarilla en el minuto 11 por una entrada durísima Lejos de arrepentirse, saca pecho de la patada que le dio a Ramos

Corría el minuto 11 del España – Inglaterra de la Liga de las Naciones cuando Eric Dier, después de una larga carrera, hizo una entrada durísima y muy peligrosa a Sergio Ramos. El mediocentro inglés vio la tarjeta amarilla por una acción que fue muy comentada antes y tras el encuentro. En Inglaterra muchos hablaron de venganza contra Ramos por su jugada con Salah en la final de la Champions League.

El protagonista de la tremenda entrada, el propio Dier, no recula ni en frío. Cuestionado por la acción, el británico incluso saca pecho: “Creo que es realmente importante que respetemos a nuestros oponentes pero al mismo tiempo, una vez ha comenzado el partido, cada uno va por su cuenta y tenemos que meter el pie, anular al hombre que marcamos y ser agresivos”.

“Todavía tenemos que tener respeto pero tenemos que ser agresivos y mostrar que nada va a intimidarnos. Eso es tan importante como jugar bien al fútbol y los otros aspectos”, añade el futbolista, que lo suaviza elogiando a Sergio Ramos: “Ramos es uno de los mejores de todos los tiempos, de verdad. Hace de todo y lo hace bien pero al mismo tiempo mete la pierna y no se deja intimidar. Creo que Ramos es un gran ejemplo de eso. Tenemos que ser de la misma manera”

“Realmente no me gustan estas artimañas, no es mi estilo, pero es una cuestión de ser listo en el momento correcto. Obviamente estaba frustrando a España y a la gente. Tenemos experiencia en eso. Creo que se trata de madurez, saber cuándo sacar la falta y cuándo tomarte tu tiempo. Hicimos esas cosas bien”, finalizó.

Queda claro que el centrocampista del Tottenham y de la selección inglesa no se arrepiente de la tremenda entada que hizo a Ramos, que pudo haber lesionado al central sevillano pero que afortunadamente no fue así.