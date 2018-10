En Inglaterra claman otra vez contra Ramos por juego violento

Sergio Ramos volvió a ser señalado en Inglaterra tras una jugada en el partido que enfrentó a España con el combinado inglés en la tercera jornada de la Liga de las Naciones, disputada la noche del lunes en el Benito Villamarín (2-3). El central de la Roja pisó en el área al jugador inglés Raheem Sterling, una acción considerada como “indignante” o “vergonzosa” por la prensa inglesa y que enervó a gran parte de los aficionados ingleses.

How has no one picked up on Ramos purposely going to stamp on sterling #ESPENG pic.twitter.com/QIjvjHDDBU

— Ryan Lord (@Lordy88) 15 de octubre de 2018