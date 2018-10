Un Griezmann de oro mete a Alemania en un lío

Remontada gala y doblete del delantero del Atlético de Madrid Alemania es última del Grupo 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA

Alemania está en crisis y Antoine Griezmann hurgó todavía más en la herida este martes. Victoria de Francia (2-1) frente al combinado dirigido por un cuestionadísimo Joachim Löw que no encuentra soluciones. Los teutones comenzaron bien y se adelantaron en el electrónico, pero un doblete posterior de Griezmann hunde todavía más al conjunto germano, que es último del Grupo 1 de la Liga de las Naciones con un solo punto y no depende de sí mismo para mantener la categoría en este nuevo formato de la UEFA.

En el minuto 8 apareció Mbappé con su primera cabalgada. El joven atacante francés tiene una facilidad pasmosa para conducir a una velocidad tremenda y sortear rivales como si nada. Además, juega con criterio. Alemania llegaba al partido con necesidad de levantarse tras el mazazo ante Holanda, y las cosas comenzaron bien para los de Low. El madridista Toni Kroos adelantó a los visitantes en el minuto 13 transformando un penalti de Kimpembe por mano.

Poco después tuvo otra clarísima Alemania a la contra para hacer el 0-2, pero el pase de Sané a Werner no fue bueno y la llegada quedó en nada. Y otra a balón parado en el 23′ que acabó mandando a córner Lloris. Francia salió con muchas dudas, sobre todo en defensa, y Alemania fue creciendo a base de juego y ocasiones. No paró de llegar el combinado teutón al área de Lloris y Deschamps no lograba dar con la tecla y cambiar esa dinámica. Mbappé era el único que llevaba algo de peligro, y en el minuto 39 estuvo a un pelo de igualar la contienda, pero no llegó por poco a rematar un centro de Griezmann.

Gran segundo tiempo de Francia

Los de Low se fueron al descanso ganando con justicia. Fueron mejores en los primeros 45 minutos y se reflejó en el marcador gracias a ese tanto de Kroos. Pero todo cambió tras el paso por los vestuarios. Francia despertó. Mbappé la tuvo para igualar en el 51′, pero tras una gran jugada personal Neuer se hizo gigante en el mano a mano y salvó a los suyos. Se veía venir, y el gol de los blues llegó en el minuto 61 en una jugada ‘made in Atlético de Madrid’. Lucas Hernández puso un centro fortísimo al área y Griezmann, con un cabezazo soberbio, batió a Neuer por toda la escuadra.

Estaba bonito el duelo. Gnabry la tuvo poco después para volver a poner por delante a Alemania, pero Lloris repelió bien su zurdazo. Podía pasar cualquier cosa, el encuentro era de ida y vuelta. Pero la balanza se decantó para Francia. Volvió a ser Griezmann el autor del gol. Doblete del delantero del Atlético, que hizo el 2-1 desde los once metros tras un dudoso penalti cometido por Hummels sobre Mbappé.