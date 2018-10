Los trending topics del España – Inglaterra

España cayó derrotada por 2-3 frente a Inglaterra en el choque correspondiente a la jornada 4 de la Liga de las Naciones

La selección española cayó por 2-3 contra Inglaterra en el Benito Villamarín en un choque en el que la mayoría de los hombres de Luis Enrique no estuvieron bien en la primera mitad. Harry Kane volvió loca a la defensa de España, convirtiéndose así en el futbolista más destacado del encuentro, aunque en el segundo acto mejoró la versión de los locales.

Influencer: Harry Kane

El delantero inglés fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa de España en la primera parte. Cierto es que estuvo desaparecido tras el descanso, pero 45 grandes minutos de Harry Kane valieron para destrozar a España. El del Tottenham participó en los tres goles de los suyos, asistiendo en dos tantos e iniciando la jugada del primer.

Troll: Sergio Ramos

El capitán de la Selección no tuvo su día. Al igual que Sergio Busquets, Ramos estuvo desacertado en la mayoría de sus intervenciones. Casi no tuvo trabajo en la segunda parte porque Inglaterra no salía de su campo, pero hasta el descanso vivió una noche para olvidar. Entre Nacho y él fallaron en las marcas de los tres goles de Inglaterra, permitiendo que los de Southgate se fueran por 0-3 al intermedio. Enmendó su partido con un gol en el último minuto, pero que fue insuficiente para igualar la contienda.

Fake: Luis Enrique

Todo parecía perfecto hace unas semanas con los primeros partidos de la era Luis Enrique, pero todo se esfumó en la derrota contra Inglaterra. La España de Lucho parecía invencible, pero una mala primera mitad hizo que el partido cayese del lado británico. Las sustituciones cambiaron la cara a España, pero ya era demasiado tarde.

Zasca: Paco Alcacer

El delantero valenciano volvió a mojar. El ariete cedido por el Barcelona al Borussia Dortmund comenzó el partido en el banquillo después de sus dos goles en el amistoso contra Gales. Alcacer salió en la segunda mitad sustituyendo a Iago Aspas e hizo gol en la primera ocasión que tuvo con un gran testarazo a la salida de un córner.